Manfredonia, Marasco replica: “E’ un’opera d’arte, altro che volgarità!”

Manfredonia, 01 dicembre 2020. “Intanto hanno pubblicato anche loro la foto dell’altra Manfredonia e Gargano. Loro sono le “otto donne benpensanti” tra sigle diverse ma ritrovatesi in un singolare girotondo di chiaro stampo politico, per cercare di auto-propagandarsi speculando su una foto che non ha nulla di equivoco e di volgare. Tutt’altro.

Senza scomodare l’arte pittorica che del nudo di donna ma anche di uomini in tutte le posizioni ha fatto una bandiera, la TV, i media, il cinema e tutto quanto riguarda l’arte visiva, presentano in continuazione nudi anche di maschi, non in scatti fotografici ma in chiare e prolungate azioni. Altro che un semplice castigato fondoschiena!

Anche sulle nostre spiagge di “fondoschiena” al completo sono una normalità. Le “otto donne benpensanti” non ne sono al corrente? Non hanno mai visto quelle immagini? E dove sono le rampogne di “moralità”? E’ questo il loro messaggio di cultura anti-sessista e anti-maschilista? Esaltare una delle parti del corpo femminile più attraenti e messi ostentatamente in bella mostra (per chi ce l’ha), significa gratificare la Donna e potenziarne il rispetto.

Sinceramente mi aspettavo di più da “otto donne benpensanti” impegnate in più fronti a cercare di imporre le loro posizioni pseudo – politiche che hanno collezionato solo fallimenti a danno della popolazione. Il vero obiettivo della sparata falsa moralista non era certo quella foto ma il sottoscritto che evidentemente dà fastidio (a loro ma non ai cittadini) con le continue denunce delle tantissime cose che non vanno in una città impinocchiata da anni. Anche questa – purtroppo – è Manfredonia, quella che non piace alla quale ci piace contrapporre quella di una immagine edificante.

Si chiede (A chi? Per cosa?) addirittura di intervenire nei confronti del sottoscritto per aver pubblicizzato Manfredonia e il Gargano con una foto di donna. Grande perspicacia! Perché invece non volgete le vostre morali attenzioni alla dilagante prostituzione, allo spaccio di droga, al diffuso malcostume? Devotamente Comandante Giuseppe Marasco”, conclude nella nota stampa.