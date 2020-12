Manfredonia, morte Mario Renzulli non legata alla criminalità (FOTO)

(statoquotidiano, 09:30, 01 dicembre 2020). Manfredonia – Foggia , 01 dicembre 2020. Indagini in corso dei Carabinieri per la morte di Mario Renzulli, 38enne deceduto in ospedale, dopo essere stato accoltellato. La notizia è stata confermata a StatoQuotidiano dagli inquirenti.

. Renzulli sarebbe stato ferito mentre era in un podere nelle campagne in contrada Macchia Rotonda, dove avrebbe avuto la residenza. Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa. Potrebbe non esserci alcuna correlazione con episodi criminali. La pista preferenziale è correlata a questioni private. Da quanto si apprende, e nonostante non ci sia alcuna correlazione con i fatti indicati, Renzulli era stato coinvolto nell’operazione “Romanzo Criminale”, con fatti avvenuti a Manfredonia tra il giugno e il dicembre 2012 ( focus ).