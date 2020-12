Manfredonia, versamento IMU: avviso scadenza saldo 2020

Manfredonia, 01/12/2020 – LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTA la circolare 1/DF del 18 marzo 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTO il Regolamento IMU approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 16 del 07.07.2020;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 17 del 07.07.2020 di determinazione delle aliquote 2020;

RENDE NOTO

Che MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2020 scade il termine per il versamento del saldo relativo all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno in corso.

RICORDA

Che, ai sensi dell’art. 1 comma 762 della Legge 160/19, il versamento della seconda rata di dicembre deve essere effettuato a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata e sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso e pubblicate sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Che, per facilitare il corretto assolvimento del tributo, il Comune di Manfredonia ha predisposto la GUIDA IMU SALDO 2020 scaricabile dal sito internet dell’Ente http://www.comune.manfredonia.fg.it/tributi/index.html.

La modulistica, il regolamento comunale, le aliquote e detrazioni d’imposta, e tutte le principali informazioni relative agli adempimenti IMU 2020 sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.manfredonia.fg.it/tributi/index.html

Al fine del rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dall’emergenza covid-19, per eventuali informazioni di dettaglio è fortemente raccomandato l’utilizzo dei seguenti canali informativi:

– sito internet: www.comune.manfredonia.fg.it visitando la pagina IMU della fiscalità locale;

– contatto e-mail: tributi@comune.manfredonia.fg.it