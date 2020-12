Omicidio Renzulli a Macchia Rotonda, bimbo ferito alla bocca. Sarà ascoltato a breve

(statoquotidiano, ore 19:19). Manfredonia, 01 dicembre 2020. Indagini in corso dopo la morte di Mario Renzulli, classe 1982 originario di Foggia, ferito con un coltello, ieri pomeriggio in un casolare a Macchia Rotonda, durante un litigio. Come risaputo, l’uomo è deceduto dopo essere arrivato nel Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa. La pista preferenziale è correlata a questioni private. L’uomo avrebbe avuto un litigio con una donna, ma non ci sono certezze ufficiali. Durante lo scontro, si sarebbe ferito alla bocca un bimbo di 7 anni. Pubblico Ministero della Procura di Foggia, a seguire il caso, è il dr. Alessio Marangelli. Interessata anche la Procura minorile di Bari. Il bimbo dovrebbe essere ascoltato a breve, attraverso le modalità del cd ascolto protetto. Da quanto si apprende, e nonostante non ci sia alcuna correlazione con i fatti indicati, Renzulli era stato coinvolto e condannato nell’ambito dell’operazione “Romanzo Criminale”, con fatti avvenuti a Manfredonia tra il giugno e il dicembre 2012 ( focus ). Ma, come detto, non ci sono legami tra i fatti avvenuti ieri pomeriggio a Macchia Rotonda e il passato coinvolgimento nella citata operazione di polizia giudiziaria.

Continuano gli accertamenti del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia. Ieri ad intervenire sul luogo dei fatti i Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it