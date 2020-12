Ottieni facilmente il diploma di scuola secondaria di secondo grado con i corsi online

Vuoi prendere il diploma ma non hai l’età né il tempo per frequentare una scuola tradizionale? Desideri riprendere gli studi interrotti in passato recuperando gli anni e risparmiando tempo?

Oppure, semplicemente, non sei soddisfatto dalla scuola che stai frequentando e vorresti cambiare ma non sai cosa scegliere? Se vuoi conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado con la garanzia di una formazione di alta qualità, i corsi della piattaforma digitale di DiplomaOnLine rappresentano la soluzione ideale.

Grazie alle proposte di e-learning, puoi frequentare il tuo liceo preferito o, in alternativa, un istituto tecnico, e arrivare ad ottenere il titolo di studio che desideri con una formazione di alto livello e una preparazione culturale vasta e completa.

Studiare online è un’ottima soluzione per riprendere gli studi interrotti, così come per evitare di interromperli quando sopravvengono impegni e problemi, ad esempio la necessità di assistere un famigliare in difficoltà, oppure la decisione di dedicarsi professionalmente ad una disciplina artistica o sportiva, con conseguente impegno e investimento di tempo.

Organizzare il proprio programma di studi con la massima flessibilità

Frequentare un corso online significa poter gestire il proprio tempo con libertà e flessibilità, evitando di sottostare agli orari di una scuola. Infatti, sebbene le scuole serali siano state istituite per favorire i lavoratori, non sempre gli orari riescono a coincidere perfettamente con il proprio tempo libero, e nel corso del tempo la frequenza può diventare problematica e impegnativa.

Grazie alla piattaforma digitale di e-learning messa a disposizione da DiplomaOnLine, una delle prime scuole in Italia che ha scelto di avvalersi di questa opportunità tecnologica, gli studenti possono pianificare gli studi in base alle proprie esigenze e ai propri impegni, e partecipare alle lezioni online in qualsiasi luogo e momento, ovunque sia disponibile una connessione web di buona qualità.

La piattaforma prevede infatti la possibilità di seguire video lezioni sia individuali che di gruppo, ed è l’alternativa oggi più valida ad una scuola tradizionale. La formazione online è considerata un prodotto di qualità elevata ed è destinata a diventare il principale canale educativo del futuro.

Una vasta gamma di proposte formative di qualità

DiplomaOnLine è in grado di offrire una proposta formativa molto vasta, al fine di soddisfare qualsiasi esigenza e preferenza. In particolare, per chi desidera ottenere un diploma liceale, valido per proseguire gli studi in una facoltà universitaria, è possibile scegliere sia i corsi tradizionali, quali possono essere liceo classico, scientifico, artistico o linguistico, sia le nuove versioni di liceo delle scienze umane e delle scienze applicate, sportivo e musicale.

In ogni caso, DiplomaOnLine garantisce sempre una formazione di qualità elevata, la presenza di un tutor per risolvere ogni incertezza e problema e l’accesso ad una piattaforma digitale di ultima generazione.

Tutti i corsi disponibili online prevedono il sostenimento degli esami regolari presso una scuola paritaria, ed offrono la possibilità di ottenere un diploma riconosciuto dallo stato italiano, valido di conseguenza sia per l’iscrizione ad una facoltà universitaria, sia per la partecipazione a concorsi pubblici. (nota stampa).