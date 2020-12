Quarato al PD: “In aula per i debiti fuori bilancio, scandalizzati?”

(statoquotidiano, ore 20:42). Foggia, 01 dicembre 2020. Giovanni Quarato, portavoce del M5s in consiglio comunale, interviene sulla nota politica del pd cittadino, a proposito del fatto che sarebbero nell’attività amministrativa “stampella” del sindaco di Foggia.

E’ un comunicato di risposta dopo che già Giuseppe Fatigato, capogruppo pentastellato a Palazzo di città, e l’europarlamentare Mario Furore hanno scritto le loro repliche hanno scritto le loro repliche.

Di seguito la nota di Giovanni Quarato.

“Carissimo segretario cittadino del PD, il mio recapito telefonico è noto a tutti i consiglieri comunali del Suo partito, per cui se intende avere un dialogo con il M5S di Foggia non ha che da usarlo, non si intimidisca. Sono sempre stato aperto ai confronti quando questi si fondino su basi di pari dignità fra le parti, anteponendo sempre il programma e i motivi per cui i cittadini mi hanno votato alle questioni personali, nel rispetto di chi, eleggendomi, ha portato me e il mio collega Giuseppe Fatigato ad essere un loro “porta-voce” in consiglio comunale.

Non è momento di polemiche inutili, ma di buone idee e buone proposte. Di certo è evidente e noto che non siamo stampella di Landella, ma solo dei cittadini foggiani, che dai consiglieri si aspettano serietà e non balletti di ingresso e uscita dalle aule (virtuali o meno) del Consiglio comunale. Per cui manterremo la nostra presenza ogni qualvolta si decide sulla loro sorte, e non anteporremo la nostra utilità “politico-elettorale”, o di altro genere, in particolar modo quando da questa ne potrebbe derivare un danno per i cittadini, vittime innocenti della malapolitica che siete stati soliti interpretare.

Nello specifico, Le sottolineo, che la presenza in aula, che tanto l’ha scandalizzata, è servita per liquidare debiti fuori bilancio derivanti dalle Amministrazioni Comunali precedenti che si riferiscono quindi anche alle gestioni del Suo Centrosinistra, che sono state definite tramite procedure giudiziali. Insomma è forse per questo che voi invece fuggite dall’aula? Per non assumervi le responsabilità anche delle vostre amministrazioni? Tanto per cominciare, chiunque voglia un sereno confronto, dovrebbe provare ad evitare futili attacchi a mezzo stampa. Con immutata disponibilità”, conclude Giovanni Quarato, portavoce del M5s Comune di Foggia.