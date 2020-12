Sarà magico: a Carpino l’accensione dell’albero di Natale è social

Gargano, 1 dicembre 2020. Si accenderà lunedì 7 dicembre alle ore 19:00, il tradizionale albero di Natale posto in Piazza del Popolo a Carpino.

Nell’anno del Covid, l’accensione delle luci avverrà senza pubblico. La Vicesindaca e Ass.re al Turismo e Spettacolo Caterina Foresta, in collaborazione con la Pro Loco, hanno organizzato, per l’occasione, un evento social per condividere questo magico momento con tutta la comunità di Carpino.

La diretta streamingsarà visibile sulla pagina Facebook della Pro Loco di Carpino, con la partecipazione del Sindaco Rocco Di Brina.