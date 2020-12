Sassano vs Pd e Tardio: “I bambini non vanno strumentalizzati per lotta politica”

Gargano, 01 dicembre 2020. “I bambini non vanno strumentalizzati per fare lotta politica. Non so proprio a cosa si riferisca il PD. Premesso che per educazione familiare e personale oltre che per cultura accademica, non ho mai offeso una donna in vita mia e mai lo farò perché ho troppo rispetto per le donne”. Lo dice in una nota il Consigliere Comunale avv. Sassano Costantino Valentino.

“Con riferimento alle allusioni del PD circa ipotetiche e fantascientifiche offese alla Consigliera Tardio non so proprio che dire, la REGISTRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE È ACCESSIBILE A TUTTI E TUTTI POSSO ASCOLTARE. Va da sé che proprio per il grande rispetto che ho per le donne, nella mia carriera professionale di avvocato ho sempre evitato di difendere persone che avevano fatto violenze e abusi su donne e bambini, la mia é una vera e propria obiezione di coscienza in merito. Magari la Consigliera Tardio farebbe bene ad evitare di strumentalizzare i bambini, come ha fatto nel Consiglio Comunale del 30 novembre. Voglio ricordare alla Consigliera Tardio che i bambini vanno tenuti fuori dalle beghe politiche e non devono essere strumentalizzati per una squallida propaganda politica. Siccome il sottoscritto non è cresciuto cantando “bandiera rossa” non so la consigliera che tipo di conceziome ha della società. Diceva un vecchio politico, chi perde le elezioni “perde anche la testa ” e guarda caso il PD e la Consigliera Tardio hanno perso le elezioni”.

“La Consigliera farebbe bene ad essere più costruttiva, impegnarsi e lavorare almeno un po per il bene del paese e dei sannicandresi e magari ‘invocare’ intervento del Prefetto, quando ci sono atti gravi di criminalità, come già successo troppe volte nel nostro paese e nella provincia. Infine, il tempo va speso per fare cose costruttive per il bene del paese e non per inutili e infondate polemiche tragicomiche.”