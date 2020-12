SS688 “Variante Mattinata” chiusa in entrambe le direzioni

Bari 1° dicembre 2020. Proseguono i lavori programmati da Anas per la realizzazione dell’impianto idrico – antincendio che prevedono l’esecuzione di opere civili all’esterno ed all’interno della Galleria S. Benedetto. Per consentire l’avanzamento dei lavori, la strada statale 688 “Variante di Mattinata “dal km 3,000 al km 9,935 in provincia di Foggia sarà provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Anas ha garantito la prosecuzione delle attività, nonostante le difficoltà nell’approvvigionamento di materiale a causa dell’ attuale emergenza sanitaria Covid-19

Il traffico veicolare sarà deviato, sulle viabilità SS 89 e sulla SP 53, tutti i giorni compresi i festivi. Il completamento dei lavori è previsto entro venerdì 18 dicembre 2020.

