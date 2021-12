Manfredonia (Foggia), 01/12/2021 – (repubblica) A Manfredonia il centrosinistra perde le elezioni e a Taranto addirittura alcune civiche fanno cadere il sindaco. Il responsabile Enti locali del Pd, l’onorevole Francesco Boccia, a questo proposito ha parlato di cacicchi, invitando le liste civiche a non ripetere più blitz di questo tipo.

“A Taranto le liste civiche presenti in consiglio non hanno mai avuto un collegamento strutturale con le liste civiche che sono presenti in consiglio regionale che sono nate in un secondo momento. Probabilmente se la federazione fosse già esistita sarebbe stato meno difficile governare la crisi di Taranto. A Manfredonia il centrosinistra si è presentato tutto attraverso liste civiche senza neppure presentare la lista del Pd, senza riuscire a collegarsi né al M5S né alle civiche presenti in consiglio regionale. E questo probabilmente ha determinato la sconfitta nonostante un candidato civico, Gaetano Prencipe, di grande valore”. (repubblica)

Lo ha detto il presidente della Regione Michele Emiliano nel corso di un’intervista a La Repubblica Bari per presentare il suo nuovo partito “Insieme per la Puglia” .