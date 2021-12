“Il Cavallo di Siponto”. Pino Delle Noci: “La storia si ripete?”

(nota stampa). Nel 1995, molti credevano che tangentopoli avesse spazzato via la politica della corruzione, del clientelismo, del familismo e del malaffare in genere. Certamente è servito, in quel preciso periodo storico, a svegliare le coscienze degli italiani che chiedevano un cambio di rotta della “Politica”.

Tangentopoli non risparmiò Manfredonia che, anche reduce di anni di lotta per il diritto alla salute in un ambiente massacrato dall’azienda di stato, sembrava potesse diventare la fucina del cambiamento “VERO”.

Purtroppo, dopo un breve periodo di panico e sbandamento, i figli dei partitocrate complici del disastro ambientale eredi di pacchetti di voti conquistati con metodi clientelari, si autocertificarono “NUOVO” e ripresero il controllo della “cosa pubblica” utilizzando la strategia del ricatto occupazionale. Diabolica strategia messa in atto cooptando, con il consolidato sistema delle promesse, candidati giovani con funzione di “gregari” e un candidato sindaco dall’aspetto “buonista”, certificato Società Civile. Una scelta che polarizzò entusiasmi e partecipazione attiva di tanti giovani, speranzosi di diventare protagonisti di un cambiamento che potesse rigenerare un territorio devastato, vilipeso e abbandonato.

Purtroppo, dopo circa un anno di mandato, il neo eletto sindaco, lasciandosi trascinare dal “canto delle sirene”, tradì quella “Società Civile” che lo aveva sorretto in campagna elettorale e si dedico alle “faccende” personali.

Il “VECCHIO”, che indossava la casacca di “NUOVO”, non poteva, né doveva lasciare ad altri la gestione del bottino: “patti territoriali e contratti d’area”. Un bancomat ad sclusivo uso e consumo di pochi, chiamato reindustrializzazione.

Con la promessa di sviluppo territoriale e posti di lavoro inizia il processo di colonizzazione e svendita del territorio manfredoniano. Ai colonizzatori, pronti a incassare denaro pubblico e depredare il territorio, venivano offerte quattro garanzie e un solo vincolo: 5 anni di permanenza sul territorio. Ai cittadini, presi per fame, venivano offerte promesse di posti di lavoro in cambio di silenzio e disinteresse sulla bonifica dell’area ex Enichem. Un oblio, gestito dai partitocrate, che dura da oltre quarant’anni.

E’ così che inizia, dopo anni di lotta per il diritto alla salute forzatamente cancellati dalla memoria, il declino morale e sociale della nostra comunità, fino a meritare, a distanza di venticinque anni, il marchio infame di: “infiltrazioni mafiose”.

Fu allora che decisi di scrivere una dedica: “il Cavallo di Siponto”. Dedica che, oltre ad essere attualissima, è anche amara constatazione di un lieto fine da etichettare schietta utopia.

Con la tornata elettorale del 2021, dopo il marchio infame affibiato alla nostra comunità, i politicanti che hanno “sgovernato” negli ultimi decenni non sono riusciti a propinare qualcosa che si possa definire “NUOVO”. Abbarbicati alla poltrona del potere e forti di una politica assistenziale, clientelare e familistica adottata negli anni, continuano a condizionare e orientare il voto.

Nonostante l’immissione di liste civiche, mettendo in competizione oltre 400 candidati, l’affluenza al primo turno ha segnato la disaffezione dei cittadini ad esprimere un voto. Ancora più grave è stata la partecipazione al voto al secondo turno, quando le urna hanno segnato una partecipazione inferiore al 50 per cento. Segno che al voto si sono recati i beneficiari di qualcosa.

E’ l’evidente segnale di una totale incapacità di politicanti azzeccagarbugli di rigenerarsi. Trincerati nelle comode e generose poltrone, temono che la ricerca e la valorizzazione di risorse umane, capaci di guidare il cambiamento rigeneratore del territorio depredato ma ricco di molteplici peculiarità, possa scalfire il loro potere.

In una città priva di memoria è possibile che, dopo cinque lustri, la storia possa ripetersi? Quale futuro ci attende se gli azzeccagarbugli, scarni di idee, ripropongono beneficiari dei loro favori e il “cavallo di Siponto” che li aveva “scodellati” con l’etichetta “NUOVO”.

Sbagliare è umano, perseverare è diabolico! In attesa di una rivalutazione del caso nel prossimo futuro, ripropongo il “Cavallo di Siponto” nella speranza che il finale utopico si trasformi in lieto fine.

Il Cavallo di Siponto

Mesta la notte rigurgitante insonnie, paure, ansie e sofferenze di madri appenate per le sorti di figli e congiunti, volge al termine.

L’angoscia di ritrovare intorno alle mura un nemico pronto a sferrare l’attacco finale che annienti cultura, tradizioni, patrimoni e valori di una comunità, spinge ad invocare il Dio delle tenebre che sosti in eterno, con la speranza che il nemico non trovi motivo di altre nefaste conquiste.

Un tenue chiarore di strani colori, opacizzati e confusi, mostrano la sagoma di strana badiale figura. Una nuova sortilega invenzione per mietere vittime tra gente innocente.

La luce del giorno definisce i contorni di un enorme cavallo parcato nei capi, laddove sostavano predoni bramosi di potere, di ori e in cerca di gloria.

Increduli, smarriti ed attoniti si guardano intorno, si abbracciano stanchi e sfiniti: “l’assedio è finito!”. Si può tornare a correre, ridere, sperare, gioire, gridare, sognare, lavorare, giocare, amare e godere le cose che a noi il cielo ha donato. Si torna a vivere.

Una donna, che avverte nel ventre strani presagi, grida e scongiura: “bruciate il cavallo!”.

La gente a frotte risponde: “Smettila Cassandra, almeno una volta tu abbi fiducia. Stavolta vedrai che il Dio della guerra ha deposto le armi. Torniamo ad essere liberi di usare e godere la terra, le acque, il cielo, le stelle, l’aria e quant’altro gli Dei dell’amore per noi han creato. Quel cavallo è un regalo di chi, ormai rassegnato e sconfitto, nutre rispetto per la nostra gente. Con l’orgoglio di lottare, la forza di resistere e la capacità di soffrire per difendere i figli, la terra e le acque abbiamo scritto, per i posteri, un brano di storia”.

Fù così che il grande pupazzo divenne emblema e vessillo dei Sipontini; un popolo che trova l’orgoglio, la forza e il coraggio di dire: “Ci siamo!”.

Quel grande pupazzo dall’aria un pò strana, col viso bonario, innocuo e innocente, attendeva, silenzioso e immobile, la spinta lusinga di proba gente e di bimbi innocenti che schietti han creduto che fosse ormai il tempo del tanto invocato grande riscatto.

Si aprono le porte, si abbattono le mura e, nella piazza, si porta il cavallo: il grande pupazzo. L’infinito tormento è ormai terminato.

Le residue scarse risorse diventano d’un tratto grandi abbondanze. La fame è passata.

Si depongono le armi, s’attrezza il simposio e la festa comincia. Inno, canti e schiamazzi s’alternano a balli, salti e bravate. Garruli, vili e mestatori, scomparsi nel nulla, riemergono dalle tane. Costoro non conoscono e non hanno vissuto né la fame, nè l’altrui sofferenza. Son pronti però ad arrogarsi la gloria, ignorando per questa il prezzo pagato. Con abile destrezza son bravi a cantarsi le gesta, autocertificandosi validi eroi per fatti vissuti da prodi guerrieri.

Un sorso del vino residuo inebria le mente e aiuta a sognare … ahimè anche a vacillare.

Stanchi di grida e bravate, ciondolanti ed ebbri dell’insperata vittoria, ritornano stanchi e paghi alle vuote dimore da tempo agognate. Spossati s’abbandonano grevi su letti disfatti dai tempi passati. Il sonno profondo neutralizza le menti e paralizza le membra di validi eroi, di vecchi e guerrieri, di donne e bambini. La luce ormai fioca di torce consunte, si lascia aggredire da perfide tenebre; fautrici di loschi affari e malefici inganni.

Pian Piano il grande pupazzo ondeggia ed emette strani rumori. Il gravido ventre vacante di viscere si apre e poi sgravida, con armi affilate, grassatori, mercenari e predoni che senza pudore infilzano tutti, innocenti e guerrieri.

Per tutta la notte prosegue il massacro tra case bruciate e musei saccheggiati. Le urla e i lamenti di genti morenti non ferma la mano spietata del turpe aggressore. Le giovani donne, usate e legate diventano oggetto di nuovi padroni. Prone e servili senza fiatare, procreano figli schiavi e dannati. Giovani e guerrieri abbiosciati e legati gli manca il coraggio di alzare la testa. Son privi di forza, son stanchi e affamati, ormai rassegnati a servire i predoni.

La notte finisce, il giorno rischiara, vilipeso e stanco il popolo è ormai schiavo.

Tra l’acre odore di case bruciate, di corpi straziati ovunque giacenti, un bimbo si ferma davanti al cavallo, quel grande pupazzo e pensa sgomento: “Ci ha tratto in inganno il tuo viso bonario, sereno e tranquillo. Sembravi sincero, leale e spontaneo ma al posto del senno celavi il tuo laccio. Sei stato l’artiere di questa sciagura per questo ti ardo e spero per sempre”.

Con un secchio di pece, versato sugli zoccoli e, con minuscola torcia, il bimbo dà fuoco al cavallo: il grande pupazzo.

La storia è maestra ma insegna ben poco se, con falsi sorrisi, promesse e lusinghe, si riesce a cassare i lumi dalle menti.

Pino Delle Noci