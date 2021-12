Illiceto: “L’era del Neutro. L’Europa e il Natale che da fastidio”

Manfredonia (Foggia) 01/12/2021 – (Di Michele Illiceto) Se la croce da fastidio ora tocca al presepe essere diventato ingombrante. Perciò, via le pecorelle, via il bue e l’asinello. Via i pastori. Via il bambinello con l’umile capanna. Via i re Magi e via anche i potenti che temono la nascita di un bambino che cambierà la storia. Via il presepe che ingiunge la logica della deponenza e della mitezza. Che proietta orizzonti di pace e incita alla non violenza. Il presepe troppo scomodo per una Europa smarrita nella propria opulenza.

Troppa identità fa male. Meglio una zona neutra dove ognuno ci può mettere quello che gli pare. Vietato identificarsi. Vietato avere una propria identità. In nome della diversità e della differenza si apre la strada alla non-differenza che a sua volta presto degenera in in-differenza.

Europa ipocrita che, mentre in nome di una diversità assolutizzata sacrifica le identità, allo stesso tempo però non riesce a ospitare i veri diversi che nessuno vuole e che vengono lasciati stazionare in altrettante zone neutre. Un’Europa che in nome della cultura dello scarto fa pagare ai deboli.

E’ proprio vero: la nostra, come ha denunciato qualche anno fa il filosofo Levinas, è l’epoca dove domina il neutro. Ma il neutro è zona amorfa e franca dove non vi è alcuna legge, e dove i potenti di turno possono dominare e campeggiare arbitrariamente e capricciosamente.

Eppure le identità servono. Ci proteggono e ci rassicurano. Ci danno il senso di un’appartenenza. Ci offrono un riparo, un riconoscimento. Le identità sono luoghi di attraversamento e non luoghi di confinamento. Non servono per scontrarsi, ma per incontrarsi. Per ricevere, accogliere, ospitare e curare chi, passando, bussa alla mia porta in cerca di una opportunità per ritrovare la propria identità. Non una identità rigida che escluda l’alterità, ma neanche una alterità che possa disfare o dilaniare l’identità.

Il problema vero è che l’Europa non ha mai fatto davvero i conti con l’alterità. Con gli altri. Lo aveva denunciato anni fa il teologo della liberazione Armido Rizzi, nel suo libro dal titolo “L’Europa e l’Altro.

Eppure proprio la categoria dell’alterità, che oggi l’Europa usa contro il cristianesimo è, guarda caso, la categoria centrale del cristianesimo e del messaggio evangelico. Il comandamento che dice: “Ama il prossimo tuo come te stesso” è il perno attorno a cui ruota tutto il cristianesimo. Esso significa “Ama il diverso da te come se fossi tu al posto suo. E non amarlo per renderlo identico a te, ma lascia che egli sia di fronte a te in tutta la differenza”.

Addirittura il cristianesimo insegna che bisogna amare il più diverso di tutti: il proprio nemico. Nel vangelo Gesù dice “Se amate e quelli che vi amano che merito ne avete?” (Lc 6,32). Il nemico è molto più che un semplice “diverso”. E’ il mio opposto. Amare il diverso non basta per un cristiano.

Il cristiano sa che deve amare il proprio opposto. E lo deve amare con mitezza e con distacco, senza nulla pretendere, ma con libertà d’animo. E non per convertirlo, ma solo perché in lui vede la traccia di quel Dio dal quale egli si sente amato senza meritarlo.

Questo aspetto il mondo greco e latino non lo conoscevano. Peggio ancora le culture germaniche dei cosiddetti barbari. In questo senso il cristianesimo ha civilizzato l’Occidente, immettendo in esso la categoria del prossimo, dell’alterità, e della fraternità.

Il cristianesimo, sulla scorta dell’ebraismo, con la categoria della creazione, ha insegnato all’Occidente pagano che nascere significa “venire da un Altro”, e che vivere è “vivere per un altro”. Il cristianesimo ha rotto la visione ciclica del tempo come ripetizione dell’identico e, con la propria visione lineare del tempo, inaugurata dal “De civitate Dei” di Agostino, ha segnato la nascita della “storia”, ritmata sull’idea dell’unicità e della non ripetitività degli eventi e dei vissuti umani. Con il cristianesimo è nata la “biografia” come narrazione delle diversità esistenziali.

Ma diciamola tutta. Noi cristiani postmoderni e secolarizzati meritiamo di essere dimenticati da questa Europa che più non ci riconosce e che, non riconoscendo più il cristianesimo, non riconosce neanche se stessa, la propria storia, le proprie origini, le proprie matrici, le proprie radici. E non sto parlando del cristianesimo confessionale, che deve restare silenzioso e interiore, ma del cristianesimo come paradigma culturale, come provocazione storica, come profezia e come portatore di valori e di ideali quali il concetto di persona colta nella sua unicità e singolarità.

Molti non sanno che il nostro termine “persona”, che troviamo a fondamento anche della nostra stessa Costituzione repubblicana, è stato introdotto e definito in senso moderno soltanto dal cristiano Boezio nel V sec d.c. E’ proprio su di esso che si fonda il concetto di dignità umana, di uguaglianza e di giustizia sociale, del rispetto della libertà, della sacralità della vita, dell’ideale del bene comune come fine della politica e dell’economia. Del riscatto degli oppressi e della lotta contro i soprusi. Sto parlando del cristianesimo come liberazione interiore.

Concetto di persona che addirittura troviamo alla base dell’imperativo categorico kantiano, quale fondamento per una etica laica, che dice “Agisci in maniera tale da trattare l’umanità che è in te e negli altri sempre come fine e mai come mezzo”. Imperativo che altro non è se non una trasposizione del precetto evangelico in termini laici e razionali.

Chiaramente non sto parlando delle tante forme aberranti che in certi periodi storici il cristianesimo ha assunto tradendo di fatto il messaggio evangelico. Sto parlando, invece, del cristianesimo della patristica, e in particolare di Agostino di Ippona, scopritore dell’introspezione come metodo di indagine antropologica e dell’interiorità come vero luogo dove bisogna cercare la verità di sé. Agostino il vero precursore della psicologia contemporanea con le sue analisi sulla fragilità umana che anticiperanno molte tesi di Pascal e di Kierkegaard, come anche di Lutero e dell’esistenzialismo, anche di quello ateo.

O il cristianesimo dei monaci che nei monasteri del Medioevo, con le loro biblioteche hanno conservato la cultura degli antichi, facendo da ponte tra il mondo classico e quello moderno, conservando i libri di Platone e Aristotele.

Il cristianesimo degli umili di un Francesco di Assisi, che mentre imperversavano le Crociate – frutto di una cattiva interpretazioni del Vangelo – andava dal Sultano e dialogava per una pace nel rispetto delle differenze. E che, con il suo Cantico delle creature e di fronte ai potenti di turno di allora, presentava nella semplicità di un presepe una visione pacifica ed ecologica che oggi noi siamo restii a praticare.

Oppure il cristianesimo di un Tommaso d’Aquino che, nel seco XIII, parlando della bellezza – il pulchrum – ebbe a ispirare, alla fine del Settecento, una delle più grandi opere dell’Illuminista e agnostico I. Kant, la Critica del giudizio, che ancora oggi tiene desta la passione per un ideale di bello “disinteressato” e “senza scopo”, scevro da ogni fine utilitaristico.

O il cristianesimo degli umanisti come quello di un Pico della Mirandola che ebbe a dire che l’uomo è lasciato libero di autodefinirsi anche rispetto a Dio, in quanto “Homo faber ipsius fortunae”. O di un Marsilio Ficino che definì l’uomo come “copula mundi”, o anche di un Tommaso Campanella che cominciò a delineare il concetto di utopia politica nel senso moderno del termine. Il Cristianesimo di un Tommaso Moro che pagò con la vita l’ideale di uno Stato che difendesse anche coloro che non potevano difendersi da soli.

Un cristianesimo che ha prodotto il Rinascimento ad ogni livello e in ogni suo settore, dall’arte alla letteratura, alla filosofia, fino ad arrivare alla nascita della scienza moderna grazie al cristiano e credente Galilei che in nome dell’amore per il vero ha sopportato anche di non essere capito da coloro che del cristianesimo in quel tempo erano i rappresentanti.

E, allora, che sta succedendo a questa nostra Europa ammalata di neutralità da un lato e di sovranismo dall’altro? Forse si tratta di un grande fraintendimento a proposito del tema dell’inclusione. Come ha scritto il mio amico e collega della Facoltà Teologica Pugliese, pedagogista e filosofo, il prof. Fabio Mancini: «Inclusione non è sottrazione ma addizione. Non è assenza ma presenza. Non è anonimato ma identità in dialogo. Inclusione non è dispersione d’identità ma convivialità delle differenze. Non è “non dire” ma “dire” senza imporre. Inclusione non è assenza di parola ma è parola eccedente».

Inclusione non è incontro tra due mondi neutri, ma incontro tra due identità dialoganti. Identità ospitali. “Identità in diastasi” dice il filosofo Levinas, E il Natale non è forse questo? Non è forse fare spazio all’altro? All’altro, che altro non è, se non l’altra parte di me!

Due mondi neutri non si incontreranno mai. Possono solo ignorarsi ed evitarsi. Solo due identità ben strutturate e formate all’alterità possono incontrarsi davvero e senza ipocrisia. Si incontreranno nella reciprocità e si assumeranno per rispondere l’uno all0altro, per accogliersi nel dialogo e nella convivialità delle differenze, in pace, per un bene universale e locale.