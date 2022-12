Al via gli eventi in co-branding con la Regione Puglia (TUTTI GLI APPUNTAMENTI)

StatoQuotidiano.it, 01 dicembre 2022. Accoglienza, valorizzazione delle peculiarità territoriali, potenziale attrattivo: sono le parole chiave degli eventi co-finanziati dalla Regione Puglia a Natale. Si tratta delle 43 iniziative finanziate dal bando per il co-branding, selezionate su 59 proposte candidate, per un totale di oltre 665 mila euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

L’avviso, lanciato lo scorso ottobre dall’Agenzia regionale del Turismo (Aret) Pugliapromozione, supporta le iniziative dei privati come veicolo promozionale del brand Puglia sostenendo le spese per i servizi di comunicazione.

Gli eventi, selezionati su tutto il territorio regionale e in programma dal prossimo 6 dicembre al 6 gennaio del nuovo anno, riguardano la promozione dell’arte moderna e la valorizzazione della street art, i percorsi a contatto con la natura, il teatro e la musica, le degustazioni delle tipicità enogastronomiche locali, i mercatini di Natale e tanto altro. Due le attività che propongono anche all’estero sapori e tradizioni pugliesi, in particolare a Bangkok, in Thailandia, con “Sawasdee Puglia” dal 19 al 21 dicembre, con al centro la cucina natalizia pugliese e la sostenibilità alimentare, ed a Lussemburgo, con “Negramaro wine event”, il 19 dicembre, per una giornata sul vino con masterclass e incontri di promozione sul vitigno salentino per eccellenza.

“Scegliere di sostenere l’animazione e il marketing territoriale nel periodo di Natale significa da un lato offrire un’accoglienza che valorizzi tutto l’anno i prodotti turistici della nostra regione, dall’altro essere ancora una volta al fianco degli operatori nella sinergia pubblico-privato – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane.

Il bando del co-branding ci permette di accompagnare le iniziative che trasferiscono valore aggiunto alla reputazione del brand Puglia e, viceversa, di promuovere le energie positive che vengono dai territori. Ci auguriamo che, in qualunque posto dove si respiri l’autenticità pugliese, residenti e concittadini temporanei vivano un clima di serenità e si sentano coinvolti in tutti i 43 eventi che finanziamo”.

Le proposte approvate da Pugliapromozione esprimono creatività e idee che daranno risonanza all’accoglienza pugliese, sia dentro che fuori i confini regionali in eventi come “Puglia Zero Zero – Natale Circolare”, mercatini natalizi tra Mattinata e Verona, e come “The Blues Brothers Christmas Edition”, rappresentazione teatrale itinerante tra Campania, Lazio, Toscana e Sardegna.

La promozione degli eventi avverrà anche online, sui canali social di Aret e Regione Puglia, attraverso i contenuti audiovisivi forniti dagli organizzatori. Questi faranno parte del più ampio racconto dell’accoglienza in Puglia nel periodo natalizio, al via nei prossimi giorni con un video a tema sugli stessi canali.

“Per il Natale, la Puglia si appresta ad essere accogliente e vibrante con oltre 40 eventi che si vanno ad aggiungere a tante altre iniziative pubbliche e private – dice il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale. L’azione del co-branding, che quest’anno si rinnova, ha uno scopo ben preciso visto che è rivolta a coloro che hanno già deciso di viaggiare in Puglia. Ai turisti natalizi offriremo un panorama variegato di iniziative, che verranno mano a mano aggiornate nella Sezione Eventi di Viaggiareinpuglia.it”.

“Lo avevamo anticipato che Natale e Capodanno avrebbero rappresentato per noi una fase estremamente importante di quest’anno – sottolinea il direttore del Dipartimento Turismo, Aldo Patruno -. Abbiamo analizzato i dati del turismo ad ottobre e adesso guarderemo a questo fine anno. Direi che l’approccio al turismo in Puglia da parte dell’Assessorato e del Dipartimento al ramo è via mare, con una misura importante per favorire le crociere in Puglia; è via aria: proprio ieri Aeroporti di Puglia ha annunciato un incremento del 20% delle connessioni Ryanair tra Puglia e il resto dell’Europa e del mondo. E il nostro approccio è naturalmente anche via terra attraverso proprio il co-branding che mette in fila un serie di attività rilevanti in cui i privati sono protagonisti. Saranno, difatti, proprio loro a mettere in campo quelle azioni culturali, enogastronomiche, artistiche, di spettacolo, che animeranno il nostro territorio, in un momento complicato ma che ci conferma l’importanza di azioni ed eventi per rilanciare il commercio, l’attività economica, lo sviluppo, che servirà a far fronte al caro prezzi e ai limiti imposti di questa congiuntura economica. Ovviamente – assicura Patruno – le sorprese non finiranno qui”.

Nell’ambito dell’accordo pubblico fra Pugliapromozione e il Teatro Pubblico Pugliese, a cura della Fondazione del Carnevale di Putignano e delle Grotte di Castellana anche gli eventi “Natale ogni scherzo vale – Carnevale a Natale” e “Natale nelle grotte 2022”.

ELENCO COMPLETO DEGLI EVENTI IN ORDINE DI PROVINCIA E CRONOLOGICO*

BARI – BAT

TALOS in LUCI E SUONI D’ARTISTA, a cura di Bass Culture srl, il 7-11 dicembre nel centro storico di Ruvo di Puglia.

NATALE A TRULLOLANDIA, a cura di Congedo Culturarte srl, il 16, 17, 18 dicembre ad Alberobello

LOCUS MUSE, a cura dell’Associazione Locus Festival, il 19-21 dicembre con lo spettacolo di danza aerea di Elisa Barucchieri; il 21-23 dicembre teatro-cinema-di Licia Lanera; il 22, 29 e 30 dicembre concerti – Locorotondo

UNA EPIFANIA INSIEME, a cura dell’Associazione Culturale Farinella, il 5 e 6 gennaio nel Parco Almirante a Putignano con eventi fra musica e cartapesta, che rappresenta la tradizione artigiana di questo territorio, e molto altro.

FESTA DELL’OLIO NUOVO, a cura dell’Agenzia C.S.A. s.r.l, il 6-7-8 dicembre ad Andria.

EVENTO INTERPROVINCIALE FOGGIA – BAT

LE VIE DI PUGLIA: LA CICLOVIA DELL’OFANTO – UN GRAN TOUR IN BICICLETTA, a cura di Legambiente Comitato Regionale Pugliese, l’8, 12, 17 e 18 dicembre con un percorso su due ruote nei Comuni sul fiume Ofanto tra le Province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani.

FOGGIA

CENTONOVENOVANTASEI MODI DI … DIRE WEAREINPUGLIA, a cura di Oltre La Rete Di Imprese Consorzio di Cooperative Sociali, per tre giorni il 6 dicembre e il 6 gennaio in Piazza Cavour a Foggia.

IL JAZZ INCONTRA I SAPORI DEL GARGANO – La Puglia, tra musica e territorio a cura di Co. Mant di Dragano Costanzo & C. s.a.s, il 6, 16 dicembre ed il 6 gennaio in Via Anna Freud 5 a San Giovanni Rotondo.

IL CASTELLO DEL NATALE – DELICETO, a cura di Bella Vita Eventi Srls, l’8-11 dicembre nel Castello di Deliceto, all’insegna di luminarie, spettacoli, degustazioni e mercatino natalizio.

TROIA IN FESTA, a cura di Ciuffreda Biagio Management, l’8 e il 31 dicembre ed il 6 gennaio, nel caratteristico borgo antico di Troia, fra degustazioni, musica ed attività ad hoc per i più piccoli.

NATALE AD ACCADIA 2022 “ACCADIA VENTO E PIETRE”, a cura di RM Services srl, l’8 dicembre ed il 6 gennaio ad Accadia, l’emozione del Natale tra musica, visioni e parole.

“STRAMURALES DI GUSTO”, a cura di Trawellit srl, dal 9 all’11 dicembre nel Parco dei Murales situato nel centro di Stornara, per valorizzare arte moderna e street art.

DAUNIA TEATROCUCINA FEST, a cura dell’Associazione Spazio Off, il 19 dicembre nella sede associativa in Piazza San Francesco 11/12 a San Severo.

IL DOLCE NATALE DELLA DAUNIA, a cura dell’Associazione Culturale “Il Titolo”, a Cerignola a Palazzo Fornari, Viale Roosevelt e Piazza Matteotti, il 22-24 dicembre.

PUGLIA ZERO ZERO – NATALE CIRCOLARE, a cura dell’Associazione culturale Puglia zero, il 21, 22 e 23 dicembre con tappa principale ed attività di brand positioning e di promozione della Puglia fuori dai confini regionali nei mercatini natalizi fra Mattinata e Verona.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI SUONI GARGANICI, a cura dell’Associazione turistica Pro Loco di Manfredonia, a Manfredonia il 23-26 dicembre.

FESTAMBIENTESUD WINTER VII EDIZIONE, a cura dell’APS Legambiente Circolo Festambientesud, il 28-30 dicembre a Monte Sant’Angelo che anche quest’anno propone musica, degustazione, tradizioni e conoscenza del territorio con cammini e visite guidate.

APULIA NATURAL SOUNDS, a cura dell’Associazione Culturale Rhymers’ Club, il 2-5 gennaio al Lago Pescara di Biccari, Lago di Varano/Crocifisso di Varano/Ischitella e Lago di Lesina/Bosco Isola/Lesina e nella Foresta Umbra /Laghetti d’Umbra/ Monte Sant’Angelo. All’insegna dell’innovazione, con quattro concerti unici, di cui saranno protagoniste le piante che vivono in ciascuna singola zona. Con l’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia, attraverso impulsi elettrici emessi dalle piante che diventano suoni, le guide naturalistiche insieme ai musicisti porteranno gli spettatori ad ascoltare i suoni della natura, con escursioni in questi luoghi dal verde incontaminato.

LECCE

NATALE IN GALLERIA, a cura di Eventi Di Notaro Carmine, il 6, 7 ed 8 dicembre nella Galleria Mazzini a Lecce.

ALEGRÌA, GUSTO E TRADIZIONE ON TOUR, a cura di Best production srl di Salvatore Mauro, il 6-8 gennaio a Racale.

BRINDIAMO AL NATALE, a cura della Pro Loco Gallipoli, l’8,13, 30 dicembre e l’1, 6 e 8 gennaio a Gallipoli.

MASH UP – IL MUSEO SI FA BOTTEGA, a cura dell’APS 34° Fuso, il 10, 11, 17, 18 e 21 dicembre a Lecce – Museo della Cartapesta, a Campi Salentina – La Fabbrica Museo delle tabacchine, a Maglie – Museo di Archeologia Industriale, a Cursi – Ecomuseo della Pietra leccese, a Cutrofiano – Museo della Ceramica.

MARTANO…DA FAVOLA. LUOGHI, LUCI, STORIE E MAGIE, a cura dell’APS Acam 2.0 che riunisce l’Associazione di Commercianti, Artigiani e Operatori economici di Martano, dall’11 al 18 dicembre a Martano, fra luminarie, mercatino di Natale e degustazioni.

LECCE FESTIVAL BAROCCO – CONCERTI DI NATALE, a cura della Cooperativa Sociale Artwork, il 13, 20, 27 dicembre ed il 3 gennaio nella Chiesa di Santa Chiara e nella Basilica di San Giovanni Battista (Basilica del Rosario) a Lecce.

I MERCATINI DELLE CANTELMO, a cura di Officine Cantelmo, dal 16 al 18 dicembre, in viale De Pietro 8a e Corte dei Mesagnesi a Lecce.

BAZART FESTA-MERCATO DELLE PRODUZIONI CREATIVE, a cura di Big Sur, il 16-18 dicembre nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto.

MERCATINO DEL GUSTO – CHRISTMAS EDITION “DOLCISSIMA…PUGLIA”, a cura dell’Associazione Mercatino del Gusto, il16-17-18 dicembre a Maglie.

BOLLICINE NELLE DIMORE, a cura dell’Associazione Culturale Nereidi, il 16, 17 e 18 dicembre a Nardò.

LECCE LA CITTA’ DI BABBO NATALE 2022, a cura di Fun Project Srls, il 17-18-26-27-28 dicembre in Piazza Palio a Lecce, in cui sorgeranno in strutture temporanee un luna park ed il villaggio di Babbo Natale, con mercatino e degustazioni.

PRESEPE VIVENTE NEL BORGO ANTICO DI SPECCHIA, a cura della Pro Loco Specchia, il 25, 26, 30 dicembre e l’1, 6 gennaio nel centro storico di Specchia.

NATALE E CAPODANNO: TRA BRAND, RICORRENZE E TRADIZIONI, a cura della Proloco Galatone, il 31 dicembre ed il 2 gennaio nella Piazza SS. Crocifisso e nella Piazza S. Sebastiano a Galatone.

TARANTO – BRINDISI

MEDIEVAL FEST – IL TESORO DEI CAVALIERI, a cura della Cooperativa Sociale COOPLY, il 16 e 18 dicembre nel capoluogo Brindisi.

JINGLE BELL ROCK, a cura dell’Associazione Culturale AFO6, dal 15 al 17 dicembre a Taranto – Porta Napoli e nello Spazioporto di Taranto.

TARANTO GRAND TOUR – FESTIVAL DELLA CITTÀ VECCHIA, a cura della Cooperativa Polisviluppo, il 23, 29, 30 dicembre nell’isola della Città Vecchia di Taranto con l’apertura di straordinaria di 20 luoghi tra palazzi storici, ipogei, beni ecclesiastici, aree archeologiche, chiostri, con mostra di presepi e degustazioni.

NATALE A MARTINA FRANCA, a cura di Idea Show Srl, il 6, 10, 18, 20, 22, 23, 28, 29 dicembre ed il 3, 4 e 5 gennaio in Villa Garibaldi, nel Centro Storico, in Corso Messapia, Viale della Libertà ed in Corso Italia a Martina Franca. MUSICA CONCERTI E ZAMPOGANI DI STRADA

“E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE” – IL NATALE TARANTINO RACCONTATO DAI MUSEI, a cura di Museion Soc. Coop, con n. 5 eventi che si svolgeranno tra il 6 dicembre ed il 6 gennaio a Taranto, per un racconto del Natale da parte di esperti con dei talk tematici, installazioni di video mapping, focus su tradizioni, musica e degustazioni.

VIVI L’AVVENTO A TARANTO, a cura dell’APS ETS Apulia International il 6, 8, 14, 18, 23, 24 dicembre a Taranto con attività di animazione attraverso momenti musicali e video mapping.

A BORDO CON BABBO NATALE, a cura di SIRIO srl, il 13 ed il 25 dicembre a Taranto con un Babbo Natale in viaggio, in tutti i quartieri della città, dove si sposterà a bordo di un bus sostenibile. Si potrà salire a bordo, oppure fruire di allegria e gioia natalizia e conoscere Babbo Natale, fra musica e altre attività con lo scopo di portare il Natale nelle periferie.

THOMAS BECKET AD 1170 EDIZIONE 2022, a cura dell’Associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket, rievocazione medievale di consolidata tradizione in cui non manca l’innovazione tecnologica, il 26 ed il 30 dicembre Mottola.

T.R.U.ST. TARANTO REGENERATION URBAN AND STREET, a cura dell’Associazione Mangrovie, a metà dicembre ed il 21 dicembre – Taranto città e Sound Department, sarà l’occasione per immergersi nell’arte moderna e percorrere l’itinerario tarantino dello street art, composto da oltre 30 murales opera di artisti internazionali, accompagnati da guide esperte.

AL DI FUORI DELLA PUGLIA

IN CAMPANIA, LAZIO, TOSCANA, SARDEGNA

THE BLUES BROTHERS CHRISTMAS EDITION, a cura dell’APS Erasmus Theatre, il 7 dicembre a Castellamare nel Teatro Supercinema; il 16 dicembre a Capua Teatro Ricciardi; il 21 dicembre ad Ariccia nel Teatro Starquit; il 22 dicembre a Firenze Teatro Florida; il 5 gennaio a Cagliari nell’Auditorio del Conservatorio (due repliche per ogni data).

IN LUSSEMBURGO

NEGROAMARO WINE EVENT I produttori incontrano i wine lovers del vitigno principe del Salento, a cura dell’Associazione Italiana Sommelier Puglia, lunedì 19 dicembre presso Come à La Maison – Italian beauty food, in 1 Rue Nicolas van Werveke, 2725 Luxembourg, Lussemburgo.

IN THAILANDIA

SAWASDEE PUGLIA , a cura di Liquid Consulting Srl, il 19 – 21 dicembre a Bangkok (Thailandia) in tre location: The Food School, Spectrum Rooftop Bar ed il Clara Restaurant.

Un approfondimento:

L’attività a maggiore distanza è SAWASDEE PUGLIA, che tradotto significa “saluto tailandese alla Puglia”, che si terrà il 19-21 dicembre a Bangkok, a cura di Liquid Consulting Srl. Saranno attività dedicate ai sapori della cucina natalizia pugliese, in continuità con altre azioni di sensibilizzazione del ricco mercato asiatico verso la nostra regione. Si terranno il 19 – 21 dicembre a Bangkok (Thailandia) nella sede di The Food School, nello Spectrum Rooftop Bar e nel Clara Restaurant.

Restando in Europa, con il vino e la cartapesta pugliesi, espressione della nostra cultura e della nostra storia. A Lussemburgo, il 19 dicembre, l’Associazione Sommelier Puglia realizzerà il NEGROAMARO WINE EVENT che sarà una giornata evento perché i produttori incontreranno i wine lovers lussemburghesi e illustreranno il vitigno salentino più utilizzato nelle DOP pugliesi.

Il desiderio di una vacanza in Puglia viaggerà anche nei teatri di Campania, Lazio, Toscana e Sardegna, vicine alla Puglia da contiguità geografica o da voli diretti, attraverso THE BLUES BROTHERS CHRISTMAS EDITION. A cura dell’APS Erasmus, lo spettacolo si terrà il 7 dicembre a Castellamare, il 16 a Capua, il 21 ad Ariccia, il 22 dicembre a Firenze ed il 5 gennaio a Cagliari.

Sulla bicicletta e i percorsi nella natura è l’evento di Legambiente Puglia LE VIE DI PUGLIA: LA CICLOVIA DELL’OFANTO – UN GRAN TOUR IN BICICLETTA. Questo si distingue per essere l’unico a carattere interprovinciale su un percorso fra Foggia e la BAT. Si svolgerà l’8, 12, 17 e 18 dicembre percorrendo i Comuni sulle rive del fiume Ofanto in queste due province.

La natura al centro dell’attenzione anche con FESTAMBIENTESUD WINTER VII EDIZIONE, a cura dell’APS Legambiente Circolo Festambientesud, il 28-30 dicembre a Monte Sant’Angelo che anche quest’anno propone musica, degustazione, tradizioni e conoscenza del territorio con cammini e visite guidate.

Natura, musica ed innovazione tecnologica sono alla base di APULIA NATURAL SOUNDS, a cura dell’Associazione Culturale Rhymers’ Club, il 2-5 gennaio al Lago Pescara di Biccari, Lago di Varano/Crocifisso di Varano/Ischitella e Lago di Lesina/Bosco Isola/Lesina e nella Foresta Umbra /Laghetti d’Umbra/ Monte Sant’Angelo. All’insegna dell’innovazione, con quattro concerti unici, di cui saranno protagoniste le piante che vivono in ciascuna singola zona. Con l’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia, attraverso impulsi elettrici emessi dalle piante che diventano suoni, le guide naturalistiche insieme ai musicisti porteranno gli spettatori ad ascoltare i suoni della natura, oltre che con escursioni in questi luoghi dal verde incontaminato.

*Si precisa che date, luoghi, orari qui sopra indicati sono meramente progettuali e potrebbero subire delle variazioni nel corso della realizzazione. Per ciascun evento è indicato chi lo realizzerà come fonte a cui rivolgersi per successive pubblicazioni.

GROTTE DI CASTELLANA – NATALE NELLE GROTTE 2022

dal 18 al 22 dicembre

La Società Grotte di Castellana organizzerà l’evento di spettacolo dal vivo all’interno della caverna della Grave con l’obiettivo di contribuire a destagionalizzare i flussi turistici del sito carsico e conseguentemente della Regione Puglia, valorizzando l’attrattore culturale delle Grotte di Castellana anche in bassa stagione. Il tutto con grande rispetto per la sostenibilità, poiché avrà un basso impatto ambientale, mediante l’utilizzo di illuminazione a led ed il coinvolgimento di fornitori di servizio locali.

L’evento nella Grave delle Grotte di Castellana, a 70 mt di profondità, sarà accessibile a tutti mediante gli ascensori che permettono l’entrata e l’uscita alla caverna.

FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO

A Natale ogni scherzo vale – Carnevale a Natale

Dal 26 al 29 dicembre

La Fondazione Carnevale di Putignano, il Comune di Putignano, e l’Ass. culturale Porta Barsento realizzeranno una serie di iniziative per il periodo natalizio.

Il programma prevede il 26 dicembre, ore 10-13, l’arrivo delle reliquie e lo scambio del cero, nel centro cittadino di Putignano la Rievocazione storica della traslazione delle reliquie di Santo Stefano da Monopoli a Putignano, evento accaduto il 26 dicembre del 1394 ad opera dei Cavalieri di Malta, al fine di preservare i resti del Santo dalle incursioni dei Saraceni.

Poi la Festa delle Propaggini, ore 15-21 in Piazza Teatro, con il rito che inaugura il Carnevale di Putignano: compagnie di poeti dialettali daranno vita alla tradizionale messa in scena del “Chiandà u Ceppòn”, trasformando il giorno di Santo Stefano in una Festa in bilico tra sacro e profano.

Il 27 dicembre ci sarà il CartaFiaba – Il racconto del Carnevale nel Teatro Comunale di Putignano ed anche la presentazione di bozzetti di carri allegorici 2023, con visite agli hangar della cartapesta.

Il 28 e 29 dicembre al via il Mercatino del vestito di Carnevale, ore 16-22, nel Chiostro della Biblioteca Comunale. Questo evento permetterà il recupero, lo scambio e la vendita di vestiti usati per la maschera e il travestimento, in un’ottica di riuso, circolarità, e sostenibilità. Ci sarà quindi la possibilità di comprare nuovi abiti di carnevale o anche scambiare quelli usati in apposite aree allestite. Tutti i materiali pubblicitari saranno realizzati in materiale riciclabili per evitare la produzione di materiali non bio-compostabili.

Il 28 dicembre, ore 19-24, ci sarà Borgo in Festa con musica dal vivo tra le vie e le piazze del Centro storico di Putignano.