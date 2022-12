Asl Foggia, manca personale: bando mobilità per 27 medici

FOGGIA, 01/12/2022 – Per fronteggiare alla gravissima carenza di personale la Asl di Foggia ha pubblicato un bando di mobilità nazionale per medici di ben 27 discipline specialistiche. Per l’Asl di Foggia si tratta di «un invito accorato a tornare a casa». Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.

Il bando si rivolge infatti a tutti i medici che, nel corso degli anni, hanno lasciato la Capitanata e oggi lavorano in giro per l’Italia. Per l’Azienda sanitaria foggiana «è stata una scelta obbligatoria per rispondere alla gravissima carenza di medici negli ambulatori e nelle corsie. Un appello che – dicono dall’Asl Foggia – ha quasi il sapore di una chiamata alle armi per tutte quelle intelligenze di ritorno che vogliono recuperare le radici con la propria terra»