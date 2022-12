Elicottero precipitato sul Gargano, al via analisi tecniche

FOGGIA, 01/12/2022 – Al via le analisi tecniche, da parte della procura di Foggia, sui primi dati acquisiti tramite le analisi del relitto dell’elicottero AgustaWestland AW-109 (marche I-PIKI) della società Alidaunia, precipitato lo scorso 5 novembre nei pressi di San Severo, in località Castel Pagano, ad Apricena, in provincia di Foggia, provocando il decesso di tutte le sette persone che si trovavano a bordo dell’aeromobile. Lo riporta il sito Avionews.

Sono cinque complessivamente i tecnici al lavoro. Di questi tre sono nominati dalla procura di Foggia: un professore universitario specializzato in consulenze su disastri aerei, un ingegnere colonnello dell’Aeronautica militare italiana, infine un colonnello pilota. Altri due sono stati scelti dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), che per la sua indagine amministrativa ha selezionato un ingegnere aeronautico ed un pilota.

L’inchiesta, aperta per disastro aviatorio colposo ed omicidio colposo plurimo, è ancora a carico di ignoti. Le indagini, a cura dei Carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Foggia, dovranno ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente aereo.