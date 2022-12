“Il Volo” quando torna a casa? Adp: “Siamo fiduciosi per dicembre”

Statoquotidiano.it, 1 dicembre 2022. La Società civile Foggia, nella persona della presidente Lucia Aprile, ha sollecitato AdP in merito a “Il Volo”, l’opera di Gianfranco Rizzi per anni nel piazzale del Gino Lisa che si trova a Bari per il restauro. Rimossa otto anni fa è stato oggetto di petizione a novembre 2021 da parte della stessa Società civile perché l’opera fosse ripristinata in concomitanza con la riattivazione dei voli, dunque come simbolo di ripartenza. Si trova a Bari dalla primavera scorsa.

Lucia Aprile ha chiesto lumi, a voli ripresi, su quando il “Volo” simbolico tornerà al suo posto. Da Adp hanno fatto sapere, in risposta alla mail che “il restauro è stato completato. In questi giorni definiremo le modalità del trasporto che, essendo “eccezionale, richiede ancora qualche giorno di attesa per l’iter autorizzativo”.

Inoltre, “si stanno predisponendo i lavori per il basamento sul quale l’opera sarà posata”. Entro il prossimo mese di dicembre AdP è “fiduciosa che l’opera sarà restituita ai foggiani”, seguiranno aggiornamenti.