Juventus: gip, su plusvalenze possibile buona fede

Torino, 1 dicembre 2022, (ANSA) – Sulla questione delle plusvalenze la Juventus potrebbe essere stata in buona fede. È quanto emerge dalle motivazioni della decisione con la quale Ludovico Morello, il gip del Tribunale di Torino, lo scorso 12 ottobre ha respinto le richieste di misure interdittive per Andrea Agnelli e altri indagati dell’inchiesta sui conti della società bianconera.

Alla luce degli atti disponibili in quel momento, il giudice scrve che, se la Juventus si è davvero attenuta alla prassi standard, “risulterebbe difficile ipotizzare un discostamento consapevole, e quindi in definitiva doloso, dai corretti criteri di contabilizzazione delle poste”. Per Morello era comunque opportuno “un accurato approfondimento”.

Tuttavia il gip, nelle motivazioni dello scorso 12 ottobre, sottolinea che le modalità con cui sono state portate avanti dalla Juventus le cosiddette ‘manovre stipendi’ del 2020 e del 2021 si possono considerare “certamente illecite”, al punto che “si condivide con la pubblica accusa la sussistenza di gravi indizi”. Il giudice, inquella occasione, ha però respinto le richieste di misura cautelare presentate dalla procura per mancanza di rischio di reiterazione del reato: le ‘manovre’ – si legge- erano legate all’emergenza covid e quindi a un “periodo storico non più attuale”. (Ansa)