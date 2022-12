Mafia in Puglia, Decaro: “Condanne a clan Parisi vittoria del coraggio”

BARI, 01/12/2022 – “Le condanne inflitte oggi agli esponenti del clan Parisi che negli anni scorsi avevano portato avanti un’intensa attività estorsiva ai danni di alcuni imprenditori edili impegnati nella nostra città rappresentano la vittoria del coraggio di tutte quelle persone che scelgono di denunciare”.

Sono le parole del sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo le condanne decise oggi dal Tribunale di Bari, fra le quali quella a otto anni di reclusione inflitta a Tommy Parisi, figlio del boss Savinuccio. “Denunciare significa compiere una scelta di parte – prosegue Decaro – amare la città e sperare di poter contribuire a smentire quell’asfissiante luogo comune del tanto non cambia niente”.

Per il sindaco “si possono compiere scelte radicali nelle decisioni semplici, come quella di non far cantare il figlio di un boss in una pubblica piazza, e in quelle difficili, quelle fatte dagli imprenditori che hanno denunciato le estorsioni ai danni delle loro imprese edili o i tanti commercianti che in questi anni si sono rivolti al sottoscritto o alle autorità giudiziarie per denunciare episodi di illegalità da cui sono partite indagini importanti contro la criminalità organizzata di questa città”. (ansa)