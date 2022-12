Manfredonia, manifestazione “1a Ed. Babbo Natale in 500 e in moto”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/12/2022 – Il sottoscritto Matteo Cotrufo, Fiduciario del Coordinamento di Manfredonia ed Analista di Registro del Fiat 500 Club Italia, già organizzatore di eventi di rilevanza Nazionale ed Internazionale, patrocinati dall’ Amministrazione Comunale del Comune di Manfredonia, in collaborazione con ARS Manfredonia Presidente Monica Mantovano quest’anno, con l’approssimarsi delle imminenti festività natalizie, ha inteso organizzare una manifestazione a favore dei ragazzi diversamente abili ed è onorato di aver ottenuto la disponibilità di numerosi Gruppi di motoveicoli e autoveicoli e di alcune Associazioni di Volontariato presenti in zona che, entusiasti, hanno assicurato la loro preziosa collaborazione e partecipazione e a cui va un grande plauso.

La manifestazione denominata: ” 1a EDIZIONE BABBO NATALE IN 500 E IN MOTO

PER LA PRIMA VOLTA TUTTI INSIEME PER IL SOCIALE” prevede la partecipazione, oltre che dei Vari Coordinamenti del FIAT 500 CLUB ITALIA (regionali e di fuori regione), anche la preziosa collaborazione e partecipazione di:

– Delfino Manfredonia

– P.A.S.E.R. Manfredonia

– Black and Seven Manfredonia

– Gruppo auto e moto storiche sipontino

– Manfredonia riders

– Mattinata on the road Tmax&moto

– Riders Liberi Gargano Manfredonia

– Scarburati sipontini moto&scooter

– Scooter&moto friends

– Vespa Club Manfredonia

– Vespa Club d’Italia San Marco in Lamis “Michele Scarano”

La manifestazione, in programma per il 17 dicembre 2022 e, per la quale, è stato richiesto ed ottenuto il patrocinio del Comune di Manfredonia, vedrà i mezzi partecipanti percorrere le Vie principali della Città di Manfredonia, secondo il seguente percorso:

– Ritrovo e partenza mercato comunale settimanale ore 17.00

– Via Scaloria, via Antiche mura, via Palatella, via Seminario, via Tribuna, via Gargano, viale Beccarini, viale Miramare, lungomare N. Sauro, piazza Marconi, corso Manfredi, via Stella fino a Largo Diomede dove incontreremo i ragazzi diversamente abili dell’Associazione DELFINO che saranno all’interno del vicino LUC. Un risultato incredibile quanto inatteso, una gioia per tutti noi che vogliamo condividere con la nostra comunità. Un sentito ringraziamento, per la realizzazione della manifestazione va a:

– Comune di Manfredonia

– C.P.C. Ricambi e accessori auto via Antiche mura 53

– Matteo Cotrufo

Brevi cenni sul Fiat 500 Club Italia:

Il Fiat 500 Club Italia è il più grande Club di modello al mondo dedicato alla Fiat 500 storica.

“L’Associazione si prefigge di: diffondere e mantenere vivo l’interesse per la Fiat 500 nella sua valenza di fenomeno sociale e di costume; favorire nel comune amore per la Fiat 500 l’amicizia e la solidarietà tra le persone, senza alcuna distinzione di età, estrazione sociale , censo, nazionalità o razza; creare e promuovere occasioni di incontro e confronto fra gli amatori della Fiat 500; promuovere ed attuare iniziative volte a promuovere e valorizzare la 500 nella sua valenza di fenomeno sociale e di costume.

L’impegno del Club si attua in molteplici campi: i nostri 180 fiduciari ogni anno organizzano oltre 250 raduni in tutta Italia; una commissione tecnica assiste i soci nelle pratiche ASI; un Registro Storico di Modello si occupa di censire le 500 classiche ancora circolanti; il Museo della 500 “Dante Giacosa”, sito a Garlenda, è un importante centro per la documentazione e l’educazione stradale e rappresenta il punto di riferimento per tutto lo scibile sulla 500.

Si precisa che, nel 2021 il Fiat 500 Club Italia, ha festeggiato 38 anni di Organizzazione di Meeting ed il 38esimo Anniversario della sua fondazione. Il Fiat 500 Club Italia, fondato a Garlenda (SV) nel 1984, Federato all’Automotoclub Storico Italiano, A.S.I., dal 1 Gennaio 2000 e da questo Ente, costituito nel 1966, che rappresenta istituzionalmente il Motorismo Storico Italiano presso tutti gli Organismi Nazionali ed Internazionali competenti, è stato riconosciuto, Registro Unico di Modello per la Nuova Fiat 500 ed unico Club dedicato alle Fiat 500 federato A.S.I. , in tutto il territorio Nazionale.

Dal mese di maggio 2010, il Club può fregiarsi, anche, con comprensibile orgoglio, del titolo di Testimonial di Pace dell’Unicef, la prestigiosa ONLUS che è nel cuore di tutti coloro che amano i bambini soprattutto se poveri e bisognosi.

Vi aspettiamo davvero numerosi e, magari, anche col costume di Babbo Natale!!! Buone Feste a tutti!!!