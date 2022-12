Manfredonia, montate le “luminarie casa di Babbo Natale” in Piazza Giovanni XXIII°

Come anticipato da Statoquotidiano il dirigenteista l’istanza inoltrata il 23.11.2022 dal Presidente dell’Associazione di Categoria denominata “IO SONO PARTITA IVA MANFREDONIA”, in occasione delle prossime festività natalizie,, ha autorizzato l’occupazione il suolo pubblico in Piazza Giovanni XXIII° sino al giorno 17 gennaio 2023.

Si precisa però che: “Il richiedente, prima della effettiva occupazione dell’area, dovrà preventivamente munirsi di tutti i pareri obbligatoriamente previsti per legge per l’occupazione di che trattasi, in particolare, dovrà ottenere il parere favorevole della Sovrintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente, già richiesto d’Ufficio dal Dirigente del Servizio Cultura e Promozione Turistica in data 21.11.2022”. La struttura, ieri sera, è stata terminata ed accesa per scattare una spendida foto.