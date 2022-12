Manfredonia. Opposizione: “Presi in giro da chi finge di chiedere la nostra collaborazione”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/12/2022 – “Nel Consiglio Comunale di quest’oggi siamo stati chiamati a deliberare, con proposta nr. 77,avente per oggetto la modifica dell’art.29 della Convenzione stipulata con il Comparto CA12 in data 5 settembre 2011.

Le forze di opposizione avevano tutte le intenzioni di votare favorevolmente la proposta di delibera, presentata dall’assessore all’urbanistica, partecipando alla discussione in maniera costruttiva e propositiva. Tant’è che durante la discussione sia la maggioranza che l’opposizione hanno presentato emendamenti per migliorare la delibera, al fine di votarla all’unanimità. Eravamo consapevoli che, per via delle numerose assenze tra i banchi della maggioranza, senza di noi sarebbe venuto a mancare il numero legale e, ciononostante, abbiamo partecipato anche alla votazione approvando un emendamento proposto dalla maggioranza ed uno proposto da noi.

Per cui non ci aspettavamo che la maggioranza votasse contro l’altro nostro emendamento, volto sempre a migliorare la delibera per evitare che si ripetessero anche per il CA12 i problemi vissuti nel recente passato per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione nei Comparti. Per questo abbiamo lasciato l’aula, dando loro la possibilità di fare come meglio avrebbero ritenuto. E quel che ne è venuto fuori, ci dispiace dirlo, è stato l’ennesimo teatrino.Adesso basta!

Siamo stati presi in giro da chi finge di chiedere la nostra collaborazione, ma in realtà usa le istituzioni come se fosse cosa privata. Infatti, dopo 30 minuti di sospensione del Consiglio Comunale, non avendo il numero legale, arrivava in soccorso il consigliere Carbone Adriano, assente in aula durante l’intera discussione, dimostrando ancora una volta (semmai ce ne fosse stato bisogno) quanto sia parte integrante di questa maggioranza.

Addirittura è tornato in aula consiliare anche il Sindaco, dopo aver pubblicamente dichiarato di allontanarsi dall’assise per una “riunione indifferibile“. L’attacco del Sindaco, rientrato di corsa da Foggia, è stato rivolto ai consiglieri di minoranza, certamente eletti dal Popolo per fare opposizione a provvedimenti migliorabili. Il Sindaco fingeva di non capire che le forze di opposizione si sono rese disponibili fino all’ultimo, con emendamenti che miglioravano la proposta della delibera, strumentalizzando la faccenda e i bisogni dei cittadini coinvolti.

Noi constatiamo, invece, che questa maggioranza è assolutamente impreparata ad amministrare la città, perchè redige atti che non tutelano nemmeno se stessa e che il Sindaco emette giudizi affrettati senza avere nemmeno vissuto il teatrino costruito ad arte dalla sua maggioranza. I cittadini sappiano che dietro un impegno di facciata si cela una vergognosa mancanza di visione e capacità amministrativa.