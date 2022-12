Padre Franco accoglie 100 nuovi studenti di Infermieristica dell’UniFg

«Mettetevi in ascolto dello sguardo di chi incrocerete – ha affermato nel corso della sua omelia padre Franco – vi permetterà di vedere in modo sincero e profondo l’umanità; in ascolto del cuore, che dà senso a tutto quel che vi circonda; infine mettetevi in ascolto dell’abbraccio, della vicinanza, che nella vostra professione si fa estremamente fisica. La professione in cui vi state formando – ha concluso – vi pone già da adesso accanto alle persone più diverse, ma accomunate da un’unica realtà: la fragilità, la sofferenza, la debolezza della vita, il bisogno di soccorso: saperle ascoltare in queste quattro dimensioni, oltre ad essere servizio, missione e lavoro, può diventare percorso di senso e via alla fede».

Con l’arrivo della nuova classe di studenti, diventano 179 gli allievi infermieri in formazione in Casa Sollievo della Sofferenza.

Buon anno accademico a tutti.