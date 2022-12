“Cosa ho detto ai ragazzi? Non posso dirlo”, esordisce così in sala stampa nell’immediato post-partita mister Fabio Gallo. “Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché nel primo tempo erano 0-0″.

“Gli ho detto di star tranquilli perché se continuavamo così perdevamo la partita. Erano le 15:29”, prosegue l’allenatore del Foggia raccontando come ha motivato i suoi ragazzi. “Volevo vincere la partita – continua Gallo -, però ho avuto la sensazione di dover spingere e dopo ⅚ minuti abbiamo fatto gol. Spero di poter lavorare con la difesa a 4 per capire meglio tante cose ma in questo momento non c’è tempo per farlo”.

PETERMANN: “IL GOL? MI SENTIVO IN DEBITO CON I TIFOSI”

“Il rigore? Calciato male, brutto, piano. Ci sono rimasto male perché avevo voglia di vincere la partita, i miei compagni volevano vincere la partita. La palla da calcio d’angolo era perfetta e mi sentivo in debito con tutta la gente che era allo stadio”, afferma Davide Petermann in sala stampa commentando la prestazione e il gol che è valso i tre punti. “Sicuramente non è stato un buon inizio di partita – continua il match Winner -, ma a sprazzi abbiamo cercato di metterli in difficoltà. Non abbiamo mai giocato contro un 3-4-3. Dopo Cerignola e Monterosi volevamo solo vincere”, conclude Petermann.

Fonte: Calcio Foggia 1920