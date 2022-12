Sacerdote trovato morto nel Tarantino, vicino sua auto bruciata

(ANSA) – TARANTO, 01 DIC – Il corpo dell’88enne Giovanni Marraffa, sacerdote in pensione, è stato trovato ieri nelle campagne tra Manduria e Uggiano Montefusco, nel Tarantino.

Dell’uomo si erano perse le tracce sabato scorso.

Il cadavere è stato rinvenuto vicino ad una chiesetta, in contrada Pozzo sfondato. Poco distante è stata ritrovata la sua auto, una Fiat punto, completamente bruciata. Sul corpo, a quanto si è appreso, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. I carabinieri indagano con il coordinamento della Procura di Taranto. E stata disposta l’autopsia per chiarire la causa del decesso. (ANSA).