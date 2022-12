FOGGIA, 01/12/2022 – Troppi B&B creati in appartamenti costruiti in zone in cui le case dovevano essere solo a uso abitativo. Per questo, il consiglio comunale di Vieste (Foggia) ha approvato il regolamento che vieta l’affitto a turisti di stanze e camere nei quartieri denominati “zona 167” e “piano integrato”.

«B&B e affittacamere stanno aumentando a dismisura contribuendo a un impoverimento della qualità della vita dei residenti”, spiega il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti secondo cui le nuove regole – approvate a maggioranza- sono le prime in Italia. Abbiamo individuato delle aree dove non sarà più possibile affittare case per le vacanze- aggiunge – I due quartieri inseriti nel regolamento sono nati per la residenzialità, per le persone che vivono a Vieste e nel corso degli anni i proprietari hanno usufruito di diverse agevolazioni dal punto di vista fiscale ed edificatorio, magari anche in deroga allo stesso piano regolatore. Oggi queste agevolazioni sono venute meno perché di fatto abbiamo registrato un proliferare di case affittate ai turisti tra b&b e affittacamere».

Il regolamento

Il regolamento vuole «far fronte alla richiesta pressante di tanti cittadini che non riescono a trovare casa in quanto la maggior parte dei proprietari preferisce affittare ai turisti – continua – così proviamo a dare una risposta alle esigenze dei nostri concittadini, soprattutto delle giovani coppie che hanno molta difficoltà a trovare un’abitazione». Le norme approvate non sono le sole a disciplinare le strutture ricettive. «All’inizio dell’anno abbiamo approvato una altro regolamento che vieta l’apertura di b&b in tutti i quartieri della città, fatta eccezione del quartiere Ottocentesco e del centro storico – prosegue Nobiletti e conclude – Non possiamo accettare che Vieste si trasformi in un grande albergo diffuso, vuoto durante l’inverno e stracolmo d’estate». Lo riporta il Quotidiano di Puglia.