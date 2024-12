Monte Sant’Angelo. Si tinge di mistero la tragica morte di Matteo Vergura, 34 anni, ritrovato senza vita nella tarda serata di ieri in una zona impervia del Gargano, località San Simeone, a breve distanza dal centro abitato di Monte Sant’Angelo.

A fare la macabra scoperta sono stati gli amici con cui il giovane aveva trascorso parte del sabato sera, presso una masseria della zona. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, Matteo aveva deciso di lasciare il gruppo e rientrare anticipatamente verso casa, ma non è mai arrivato a destinazione.

Il corpo del 34enne è stato trovato poco distante dal sentiero, in una posizione che suggerisce un incidente. Durante un primo esame cadaverico effettuato sul luogo del ritrovamento, i medici legali hanno individuato un foro compatibile con un colpo di fucile. La ferita, benché non immediatamente letale, potrebbe aver provocato una significativa perdita di sangue o impedito a Vergura di muoversi.

L’ipotesi dell’incidente: un animale e uno sparo fatale

Vergura, noto per essere un appassionato cacciatore, aveva con sé il proprio fucile, regolarmente denunciato e ritrovato accanto al corpo dai Carabinieri. Tra le ipotesi più accreditate, seppur ancora al vaglio degli inquirenti, vi è quella di un tragico incidente. Non si esclude, infatti, che il giovane possa essersi trovato faccia a faccia con un animale selvatico, forse un cinghiale, e che nel tentativo di difendersi abbia perso il controllo dell’arma, colpendosi accidentalmente al polpaccio.

Sembrerebbe dunque un incidente di caccia. L’uomo stava sbloccando il fucile che pare si fosse inceppato e sarebbe partito il colpo che dal ginocchio poi è uscito dal polpaccio. È morto dissanguato. La salma è stata già riconsegnata alla famiglia.

Tuttavia, gli investigatori non vogliono tralasciare alcuna pista. I rilievi sul fucile e sulla scena del ritrovamento saranno fondamentali per chiarire la dinamica dell’episodio. Importanti saranno anche i risultati dell’autopsia, che stabiliranno l’orario esatto della morte e le cause che l’hanno determinata.

Il ricordo di Matteo e il dolore della comunità

La notizia della morte di Matteo Vergura ha scosso profondamente la comunità di Monte Sant’Angelo, dove il giovane era conosciuto e benvoluto. Amici e conoscenti lo descrivono come una persona solare, amante della natura e con una grande passione per la caccia, che praticava con rispetto e attenzione.

Lo riporta Telesveva.it.