NEL DIBATTITO POLITICO PIÙ SI DENIGRA L’AVVERSARIO, MINORE APPARE LA FORZA DELLE IDEE E DEGLI IDEALI.

Si sa che quando non si hanno argomenti validi, utili da proporre nell’assise cittadina, si cerca di virare su questioni create ad hoc, mistificando i fatti, spacciando il significato di un documento per un altro, ed accusando un assessore di aver fatto cose che effettivamente non sono mai avvenute.

Ieri tutto questo ha avuto un interprete in stile “Forza Italia’, il consigliere Ugo Galli, con argomento “Auto di servizio”, forse su cui ha diverse esperienze e competenze. Ed infatti, la polemica scaturita dalle dichiarazioni del ridetto consigliere nei confronti della nostra assessora di CON MANFREDONIA, Dr.ssa Maria Teresa Valente, proprio sull’argomento appena citato (auto di servizio) è davvero sconcertante .

Sarebbe bastato leggere, o meglio, dare la giusta interpretazione ai documenti mostrati pubblicamente dallo stesso consigliere, per donare alla vicenda la sua giusta collocazione, e non , invece, così come erroneamente avvenuto, una versione distorta dei fatti.

Chiarissima e puntuale è stata la replica dell’assessora Valente con il comunicato a sua firma, dove ha spiegato in modo anche tecnico contabile i fatti illegittimamente contestati.

Pensiamo che qualcuno ritenga il Popolo Sipontino del tutto ignorante, tale da potersi ingoiare qualsiasi notizia infondata.

La verità che l’ottimo lavoro sin qui svolto dalla nostra assessora, fa’ invidia a qualcuno. Il direttivo di CON MANFREDONIA è orgoglioso dell’ applicazione e passione che stanno avendo i propri rappresentanti eletti in giunta, Dr.ssa Maria Teresa Valente, e i due consiglieri, D’Ambrosio e Prencipe, nella gestione della nostra città.

IL DIRETTIVO DI CON Manfredonia