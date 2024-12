Due auto in fiamme nella serata di ieri: indagini in corso a Cerignola e Stornara ph Foggiatoday.it

Serata di fuoco nella provincia di Foggia, dove due distinti episodi hanno visto altrettante automobili andare in fiamme. Gli incendi, avvenuti in orari ravvicinati, stanno attirando l’attenzione delle autorità, che sospettano una matrice dolosa. Il primo caso si è verificato alle 21:30 a Cerignola, in via Trinitapoli. Le fiamme hanno avvolto una Smart parcheggiata in strada, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Cerignola. Nonostante i soccorsi tempestivi, l’auto è stata gravemente danneggiata.

Poco più di un’ora dopo, alle 22:30 a Stornara, un secondo rogo ha distrutto una Fiat 500 parcheggiata in via Nazario Sauro. Anche in questo caso, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Durante i rilievi è stata rinvenuta nelle vicinanze una bottiglia contenente un liquido infiammabile, elemento che rafforza i sospetti di un incendio doloso.

Le indagini sono attualmente affidate ai carabinieri, che stanno analizzando le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nelle zone interessate. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi per comprendere se ci sia un collegamento tra i due episodi o se si tratti di atti isolati. L’attenzione resta alta, in un contesto già segnato da episodi simili negli ultimi mesi. I residenti chiedono maggiore sicurezza e un rafforzamento dei controlli nelle aree urbane.

Lo riporta foggiatoday.it