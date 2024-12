Il Foggia di Luciano Zauri continua a crescere e conquista il quarto risultato utile consecutivo pareggiando 1-1 contro il Crotone, una delle squadre più in forma del campionato. Un punto prezioso davanti al pubblico dello stadio Pino Zaccheria, in una sfida che ha messo in evidenza la solidità raggiunta dai rossoneri sotto la nuova guida tecnica. La rete del Foggia porta la firma di Jacopo Murano, tornato al gol in casa dopo due mesi, mentre il Crotone ha risposto con una prova ordinata e un gioco organizzato, confermandosi una delle squadre più ostiche della categoria.

Il cambio in panchina sembra aver dato nuova linfa alla formazione pugliese. Con Zauri, infatti, il Foggia ha raccolto 8 punti in quattro gare, un netto miglioramento rispetto ai soli 10 punti ottenuti nelle precedenti tredici partite. “Abbiamo sempre detto dall’inizio che la squadra aveva difficoltà oggettive. Non sono stato presuntuoso nel pensare di cambiare tutto subito,” ha dichiarato Zauri nel post-gara. Il tecnico ha elogiato l’impegno dei suoi ragazzi, pur sottolineando la necessità di migliorare, soprattutto a livello mentale: “C’è bisogno di tempo, ma questi piccoli passi ci danno entusiasmo”.

Protagonista del match, Jacopo Murano ha espresso sentimenti contrastanti al termine della gara: “Sono felice per il gol, ma c’è rammarico per la mancata doppietta. Abbiamo tanto da lavorare, anche dal punto di vista atletico”. L’attaccante ha poi elogiato l’impatto di Zauri sulla squadra: “Da quando è arrivato, la fiducia sta crescendo. I risultati ne sono la prova”. Sul rapporto con i tifosi, Murano ha commentato il silenzio dello stadio, legato alle vicende extracalcistiche che hanno coinvolto la società: “I mancati cori ci mancano, ma dobbiamo rispettare questo momento difficile. Speriamo che presto tutto si risolva”.

Nella conferenza stampa, il tecnico ha parlato anche di alcuni singoli:

Murano: “È il nostro centravanti. Sono contento della sua reazione”.

“È il nostro centravanti. Sono contento della sua reazione”. Emmausso: “Sta lavorando per adattarsi al nuovo ruolo. Ha fatto fatica in un momento delicato della partita, ma è a disposizione della squadra”.

“Sta lavorando per adattarsi al nuovo ruolo. Ha fatto fatica in un momento delicato della partita, ma è a disposizione della squadra”. Tascone: “Ha avuto solo crampi, nulla di preoccupante”.

Il Foggia sembra aver ritrovato una direzione chiara con Zauri, ma le difficoltà restano evidenti in alcuni frangenti. La squadra dovrà continuare a lavorare per ridurre i cali di concentrazione e consolidare i progressi fatti, puntando a un girone di ritorno da protagonista. Con un calendario fitto e avversari di livello, i rossoneri sono chiamati a confermare il trend positivo per risalire in classifica e ritrovare un rapporto forte con il proprio pubblico.

Lo riporta lacasadic.com