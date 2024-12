MANFREDONIA (FOGGIA) – “Giovedì scorso in consiglio comunale è stata deliberata all’unanimità l’istituzione della Commissione Comunale Straordinaria a tutela della Salute.

Un atto importante, che segue a distanza di molti mesi quanto già fatto di buono tra i banchi dell’opposizione nella scorsa consiliatura e che finalmente oggi si realizza grazie alla caparbietà di alcuni gruppi politici che in tempi non sospetti avevano richiesto per Manfredonia, ulteriori ed importanti risorse sanitarie attraverso lo strumento del comitato sanità politico popolare.

All’esito di quelle richieste ottenemmo il potenziamento del Centro Cesarano, della Cardiologia ospedaliera e di altri servizi territoriali, anche grazie all’interesse mostrato dal direttore generale dr Antonio Nigri, di Raffaele Piemontese, oggi assessore alla sanità della Regione Puglia e del consigliere regionale Paolo Campo che hanno fin da subito mostrato vivo interesse per la nostra città.

Credo che, per il bene della città, sia indispensabile che questa commissione insieme al sindaco faccia sintesi per continuare il dialogo con con tutte le istituzioni distrettuali e regionali competenti in materia di programmazione e gestione sanitaria per discutere dei temi ancora aperti sui quali bisogna tutelare gli interessi della Città e dei lavoratori.

Auguro buon lavoro ai componenti della commissione, che sarà composta dai consiglieri di maggioranza e minoranza: Paola Leone Ugo Galli, Daniele Spano, Antonio Tasso, Giuseppe Marasco, Michela Quitadamo, Alfredo DE Luca, D’ambrosio Maria e Gianluca Totaro quest’ultimo studioso ed instancabile sostenitore del tema sanità locale”.

Lo riporta l’Assessore comunale Francesco Schiavone.