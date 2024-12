I pass gratuiti per i parcheggi erano un’ipotesi, l’acquisto dell’auto per il sindaco con i fondi dei Servizi Sociali era un’ipotesi e la promozione di Gabriele Pio Valente dipendente dell’Assessorato ai Servizi Sociali di cui la figlia è Assessore è anche un’ipotesi?

Con tale Determina, infatti, si è garantita quella che tecnicamente viene definita una progressione verticale, in pratica una promozione di livello del dipendente, anche economica, che è padre dell’Assessore, in pole position nel Piano proposto alla Cosfel, il quale prevede solo 2 nuove assunzioni e ben 13 progressioni interne (per molti dipendenti sulla via del pensionamento) molto onerose per il Bilancio comunale.