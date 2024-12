FOGGIA – Neve in Puglia questa mattina sull’appennino Dauno. La neve ha fatto capolino a Faeto, è l’effetto dell’arrivo di aria fredda dall’Europa orientale verso la nostra penisola che determinerà, nelle prossime ore, precipitazioni a carattere nevoso fino a quote alto-collinari sulle regioni del medio adriatico, con un’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte del Centro-Sud.

Secondo quanto riportato da 3B Meteo, questo weekend rappresenterà una fase di transizione tra un fronte debole ormai in uscita e un sistema perturbato più intenso che, attualmente posizionato tra la Germania e la Polonia, si appresta a raggiungere il nostro Paese nelle prossime ore.

Vediamo insieme le previsioni meteo per le prossime ore in Puglia.

Allerta meteo

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dalla serata di oggi venti forti settentrionali su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Dove nevicherà

Previsioni per domenica 1 dicembre: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli;

Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 m, su Puglia settentrionale, con apporti al suolo generalmente deboli; Temperature: senza variazioni significative; Venti: forti dai quadranti settentrionali, in attenuazione.

Domenica 1 dicembre

Secondo gli esperti di 3bmeteo la giornata sarà caratterizzata da infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. «Su Daunia e litorale adriatico settentrionale giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle murge cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sul litorale adriatico meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su litorale ionico e Salento cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1850 metri. Basso Adriatico da molto mosso a mosso; Canale d’Otranto molto mosso».

Lunedì 2 dicembre

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

«Nello specifico sulla Daunia giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; su murge e litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sul litorale adriatico meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul Salento nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso».

Lo riporta quotidianodipuglia.it