Monte Sant’Angelo – Foggia. Tragedia nella notte in agro di Monte Sant’Angelo. Un 34enne del posto, M.V., è stato ritrovato privo di vita in località San Simeone.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, il 34enne – dopo aver trascorso la notte in campagna con amici e parenti – si sarebbe allontanato dal casolare per andare a caccia. In seguito, gli amici lo avrebbero ritrovato privo di vita verso le ore due e trenta.

Da una prima ricostruzione sembravano ferite riconducibili a morsi di un animale, ma non è da escludere l’ipotesi di un incidente di caccia.