Tentata rapina in pieno centro a Foggia, gioielliere mette in fuga i malviventi PH MATTEO NUZZIELLO

Rabbia e amarezza. Sono questi i sentimenti che emergono dalle parole di Dario Mucelli, 61 anni, titolare di una storica gioielleria in corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città. Ieri pomeriggio, la sua attività è stata teatro di un tentativo di rapina da parte di due uomini con il volto coperto. Grazie al suo coraggio, i malviventi sono stati messi in fuga senza riuscire a portare via nulla.

Mucelli ricostruisce i concitati momenti dell’aggressione: “Sono entrati all’improvviso con il volto travisato. Uno è saltato sul bancone, l’altro è rimasto dietro. Tutto è durato un paio di minuti, durante i quali ho ingaggiato una colluttazione con uno di loro. L’altro ha tentato di estrarre qualcosa dalla tasca, ma non c’è riuscito. Se fosse stato un coltello, avrebbe avuto il tempo di utilizzarlo”. Nonostante il rischio corso, il gioielliere non ha esitato a difendersi: “Mi sarei fatto sparare pur di non farmi rapinare”, ha affermato con amarezza.

L’episodio, avvenuto in una zona pedonale frequentata e ricca di attività commerciali, riapre il dibattito sulla sicurezza nel centro cittadino. “Chiediamo maggiore sicurezza, come tutti i commercianti. Ci sono giorni in cui vedo diverse pattuglie presidiare la zona, poi per giorni nulla. So che non è responsabilità diretta delle forze dell’ordine, che lavorano con risorse limitate, ma la politica dovrebbe intervenire”, ha sottolineato Mucelli, facendo appello alle istituzioni. La gioielleria Mucelli è un simbolo di Foggia, con una storia che si intreccia con quella della città. Fondata 120 anni fa, dal 1984 si trova nella sede attuale.

Nonostante l’affetto per il suo lavoro e la sua città, il titolare non nasconde la frustrazione: “Capisco chi sceglie di andarsene da qui. È difficile continuare a lavorare in queste condizioni”. L’episodio è ora al vaglio della Polizia di Stato, a cui il titolare ha sporto denuncia. Gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei due aggressori. La vicenda mette in evidenza una problematica crescente nel capoluogo dauno: la necessità di garantire maggiore sicurezza per i cittadini e i commercianti, che rappresentano il cuore pulsante dell’economia locale.

