11 nuovi assunti in Comune a Foggia con scorrimento graduatorie idonei. Firmati i contratti

Foggia. Hanno firmato questa mattina a Palazzo di Città il contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ulteriori 11 unità di personale, assunte dal Comune di Foggia attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi banditi lo scorso anno, le cui prove si sono svolte nei mesi di novembre e dicembre 2024. Entreranno in servizio nei rispettivi ambiti: 4 agenti di Polizia Locale, 4 istruttori amministrativi, 1 istruttore informatico, 2 istruttori contabili.

Le figure professionali entrate così nella pianta organica completano il Piano Assunzionale 2025 predisposto dal Servizio Personale diretto da Giuseppe Marchitelli, in attesa dello svolgimento delle prove selettive per reclutare nuovi funzionari (saranno 6 i nuovi funzionari amministrativi, 10 i funzionari tecnici/specialisti tecnici, 4 i funzionari insegnanti, 2 i funzionari contabili/specialisti economico-statistici, 1 funzionario avvocato) e 3 nuovi addetti ai servizi generali per l’infanzia nell’Ente, sempre a tempo pieno e indeterminato.

“Le procedure concorsuali bandite dalla nostra Amministrazione sono state esemplari per rigore, correttezza, trasparenza e serietà nella selezione, al punto che anche altre Amministrazioni hanno attinto dalle nostre graduatorie degli idonei, e i nuovi assunti hanno portato un miglioramento della qualità e quantità dei servizi e delle prestazioni erogate ai cittadini, e si sono distinti per impegno e volontà (penso agli e alle agenti di Polizia Locale, più visibili perché impegnati e impegnate su strada, ma anche a tutti i dipendenti e le dipendenti negli uffici)” sottolinea la sindaca Maria Aida Episcopo.

“Proseguiamo e proseguiremo ancora mantenendo gli impegni assunti verso l’Ente e la comunità, senza mai derogare ai principi e ai valori che ci caratterizzano e garantendo sempre assoluta trasparenza e meritocrazia” continua.

“Ringrazio il Servizio Personale, dal dirigente Marchitelli all’ultima unità lavorativa coinvolta, per il lavoro straordinario condotto, per la professionalità ed abnegazione mostrate, per come hanno superato ostacoli e difficoltà in un percorso non semplice e hanno aiutato a restituire al nostro Comune un’immagine degna della sua storia e del suo prestigio” le parole dell’assessora al Personale Daniela Patano.