Edizione n° 5901

BALLON D'ESSAI

GRAPHIC NOVEL MANFREDONIA // “Non si chiama amore”. Graphic novel come un “laboratorio di consapevolezza” contro la violenza di genere
29 Novembre 2025 - ore  21:24

CALEMBOUR

RITARDO FATALE // Ambulanza in ritardo di mezz’ora: 57enne muore tra le braccia del figlio
30 Novembre 2025 - ore  10:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // A Foggia flash mob contro la violenza sulle donne

VILLA COMUNALE A Foggia flash mob contro la violenza sulle donne

A manifestazione anche il figlio di una vittima di femminicidio

A Foggia flash mob contro la violenza sulle donne

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

Si intitola “i suoni e i passi del rumore – figlia d’à tempesta” il flash mob contro la violenza sulle donne che si svolge davanti al pronao della villa comunale di Foggia organizzato dalla consigliera di parità della provincia di Foggia, dall’ente provincia, comune, consulta per le pari opportunità e l’associazione FIDAPA B.

“Un appuntamento pubblico – spiegano gli organizzatori – che trasforma il rumore in un linguaggio di presenza e solidarietà, dedicato alle donne che hanno subito violenza e a tutte coloro che ogni giorno affrontano silenzi, paure, invisibilità”. Decine di associazioni, enti, gruppi culturali e organizzazioni civiche del territorio hanno aderito all’iniziativa, formando una rete a sostegno della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Ci sono anche figli e parenti di vittime di femminicidio, e la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo.

“L’immagine scelta rende omaggio alla storia di Gisèle Pelicot (donna francese drogata e violentata dal marito e fatta violentare per anni da altri uomini, ndr) simbolo di resilienza e coraggio” – dicono gli organizzatori. “Il rumore che portiamo in piazza non è un semplice gesto simbolico: è una chiamata collettiva – commenta la consigliera di parità della provincia di Foggia Assunta di Matteo. “Possiamo affermare che Foggia è una città che non si volta dall’altra parte e che continua a lavorare, con determinazione, per garantire diritti, sicurezza e libertà alle donne”, ha detto il consigliere comunale di Foggia con delega per le pari opportunità Mario Cagiano.

“Non vorrei mai che ci fossero altre vittime come mia madre ed altri orfani come me che vengono definiti orfani speciali ma in verità siamo vittime di femminicidio anche noi perché in un attimo perdiamo tutto – ha detto Alfredo Traiano figlio di Giovanna uccisa all’età di 25 anni dal marito il 21 febbraio del 2003 – “Ripartiamo da zero – ha aggiunto Alfredo che all’epoca aveva quattro anni – Oggi in piazza ci rivolgiamo soprattutto agli uomini, non solo alle donne. Proprio perché gli uomini devono prendere il coraggio di scendere in piazza e manifestare per i diritti delle proprie moglie, sorelle, figlie, madri”.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO