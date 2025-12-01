Edizione n° 5901

Manfredonia // A Vieste una best practice di antimafia sociale per prevenire bullismo e criminalità minorile

ANTIMAFIA A Vieste una best practice di antimafia sociale per prevenire bullismo e criminalità minorile

Un lavoro coordinato che unisce prevenzione, educazione e presidio del territorio, con l’obiettivo di sostenere i giovani

A Vieste una best practice di antimafia sociale per prevenire bullismo e criminalità minorile

Istituto Comprensivo Rodari–Alighieri–Spalatro - Fonte Immagine: Facebook, Istituto Comprensivo "Rodari Alighieri Spalatro" Vieste

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Vieste – L’Istituto Comprensivo Rodari–Alighieri–Spalatro presenta una nuova e innovativa best practice di antimafia sociale dedicata alla prevenzione del bullismo e della devianza giovanile. L’iniziativa sarà illustrata venerdì 5 dicembre, alle ore 10.00, nell’Auditorium Mattei–Fazzini–Giuliani di Vieste, nel corso di una conferenza che riunirà istituzioni, esperti e associazioni impegnate sul fronte della legalità.

Ad aprire i lavori sarà il dirigente scolastico Pietro Loconte, seguito dai saluti dell’assessora alla Cultura Graziamaria Starace, del presidente dell’Associazione Antiracket Nicola Rosiello e dei rappresentanti istituzionali presenti.

La presentazione del progetto sarà affidata alla professoressa Francesca Toto, della Commissione Emergenze Educative, che illustrerà l’impianto pedagogico e sociale dell’iniziativa, pensata per formare studenti e docenti alla lettura precoce dei segnali di disagio e rischio.

Un focus specifico sulle criticità territoriali sarà invece curato dal comandante della Tenenza dei Carabinieri di Vieste, Ten. Mario Amato, e dall’ispettore di P.G. Angela Maria Rutigliano, operatrice del PIM, che offriranno un quadro aggiornato dei fenomeni che coinvolgono gli adolescenti nel contesto locale.

Particolarmente atteso l’intervento dell’onorevole Devis Dori, primo firmatario della nuova legge antibullismo n. 70/2024, che illustrerà gli strumenti normativi previsti per contrastare e prevenire condotte prevaricatorie e criminali tra i minori.

Un ulteriore contributo qualificato arriverà da Francesca Sorcinelli, presidente di Link Italia e consulente nel percorso legislativo della stessa legge 70/2024. Sorcinelli spiegherà come, secondo la normativa, la violenza sugli animali rappresenti una rilevante “spia” di possibile pericolosità sociale, un segnale che anche la scuola è chiamata a riconoscere tempestivamente.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Vieste e realizzata in collaborazione con la Tenenza dei Carabinieri, Link Italia, l’Associazione Antiracket Vieste, la LNDC Animal Protection – sezione di Vieste – e i Servizi Sociali comunali, presso i quali è attivo il Pronto Intervento Minori.

Il progetto si propone come modello virtuoso di antimafia sociale, un lavoro coordinato che unisce prevenzione, educazione e presidio del territorio, con l’obiettivo di sostenere i giovani e intercettare precocemente le situazioni a rischio, contribuendo a rafforzare la rete istituzionale contro bullismo e criminalità minorile.

A cura di Michele Solatia.

LASCIA UN COMMENTO