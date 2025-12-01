Audace Cerignola, quarta vittoria di fila: Maiuri cambia volto alla squadra

L’Audace Cerignola cala il poker. A Latina arriva la quarta vittoria consecutiva, un successo pesante che certifica la rinascita di un gruppo trasformato. A spiegare ciò che è realmente cambiato in casa gialloblù è stato lo stesso allenatore Vincenzo Maiuri, nella conferenza stampa post-gara.

Il tecnico non si nasconde e individua nella svolta mentale la chiave della risalita: «All’inizio eravamo troppo giochisti – ammette –. Volevamo sempre giocare bene, ma sbagliavamo proprio nelle zone decisive: negli ultimi 16 metri e nella nostra area di rigore. Quando ci siamo ritrovati in fondo alla classifica, i ragazzi sono stati straordinari nel capire che serviva qualcosa in più: attenzione, umiltà, cura dei dettagli. Abbiamo iniziato a giocare come una squadra che ha bisogno di punti, diventando più tignosi e anche un po’ sporchi. Da giochisti siamo diventati risultatisti, e in quel momento era l’unica strada possibile». La nuova sfida, ora, sarà unire pragmatismo e qualità: «Dobbiamo mantenere solidità ma tornare anche a proporre il nostro calcio».

Lettura della gara e capacità di adattarsi

A Latina si è vista la mano dell’allenatore, soprattutto nella gestione delle situazioni tattiche. I pontini hanno inizialmente sorpreso l’Audace con la posizione più arretrata di Riccardi, ma il Cerignola ha saputo reagire in fretta.

«Sì, ci hanno colti di sorpresa nei primi minuti – spiega Maiuri – e la loro prima occasione è nata proprio da quella posizione. Poi ci siamo adattati velocemente e abbiamo fatto una partita solida, decisa, concedendo pochissimo. Non ricordo grandi parate del nostro portiere. Abbiamo meritato la vittoria anche oltre i due rigori».

“Da martedì si riparte: guai a sentirsi appagati”

Maiuri, però, non vuole cali di tensione. Le quattro vittorie non devono illudere né far abbassare la guardia.

«Da martedì si azzera tutto. Se ci sentiamo appagati vuol dire che non abbiamo capito ciò che abbiamo passato e quello che abbiamo fatto vivere ai nostri tifosi. Dobbiamo tornare in campo con la stessa fame di quando perdevamo, ma con la positività di chi oggi sta vincendo. In questo campionato succede di tutto: il Cosenza che perde in casa col Foggia lo dimostra. Bisogna essere sempre pronti».

La forza del gruppo

Il segnale più evidente della rinascita dell’Audace è la compattezza. Nessuna ricerca della giocata personale, grande spirito di sacrificio, ruoli accettati senza polemiche. «Siamo una squadra vera – sottolinea Maiuri –. Tutti combattono per l’obiettivo comune. C’è chi ha saputo mettersi da parte, chi ha messo l’ego in un cassetto: sono loro i migliori, perché aiutano il gruppo. Quando vedo questo atteggiamento, per me c’è tutto. Stasera godiamo, ma da domani si riparte con umiltà e percezione del pericolo».

La strada è tracciata: un Cerignola più maturo, più concreto, più squadra. E, soprattutto, di nuovo vivo.