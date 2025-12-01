Dopo il 2-1 al Cosenza che ha ridato ossigeno alla classifica del Foggia, Enrico Barilari legge la partita con lucidità e senza giri di parole. Il tecnico, subentrato a Delio Rossi in una fase complicata della stagione, si gode il risultato ma non si nasconde dietro al successo: la prestazione, soprattutto con il pallone tra i piedi, non lo ha convinto fino in fondo.

Barilari sottolinea come la squadra abbia faticato nella gestione del possesso, commettendo troppe scelte sbagliate e imprecisioni tecniche in situazioni anche favorevoli. È il primo appunto nella sua analisi: il Foggia, per fare un salto di qualità, dovrà crescere molto nella pulizia delle giocate e nella capacità di leggere meglio i momenti della gara. Il lavoro, assicura il tecnico, sarà incentrato proprio su questo: ridurre gli errori nelle cose “semplici ma decisive” che spesso indirizzano le partite di Serie C.

tuttomercatoweb.com

Diverso, invece, il giudizio sulla fase senza palla. L’allenatore rossonero si dice soddisfatto dello spirito difensivo mostrato dalla squadra: compatta, generosa, attenta fino al triplice fischio. È da lì che Barilari vuole ripartire, dalla solidità e dalla disponibilità al sacrificio emersa contro i calabresi, elementi che considera fondamentali in un campionato lungo e pieno di insidie come quello di terza serie.

tuttomercatoweb.com

C’è poi l’aspetto tattico. Il Cosenza, in non possesso, si è disposto con un 4-4-2 ordinato, e Barilari aveva studiato un piano preciso: attaccare gli spazi prima e dopo le due linee, provando a forzare l’uscita dal basso degli avversari. L’idea, però, è stata applicata solo a tratti. A frenare il Foggia, secondo il tecnico, è stata soprattutto una componente mentale: la paura di sbagliare. Quando subentra il timore dell’errore, spiega, si perde coraggio, si rinuncia a rischiare la giocata e si finisce per semplificare troppo, rinunciando a colpire dove la squadra era stata preparata per farlo.

tuttomercatoweb.com

Emblematica, in questo senso, anche la scelta sull’ultimo calcio d’angolo, quando Barilari decide di tenere Rizzo più bloccato per evitare ripartenze sanguinose. Il timore era subire l’1-2 in casa, una mazzata che avrebbe cancellato quanto di buono fatto in fase di copertura. Il paradosso, sottolinea l’allenatore, è che proprio da quella situazione nasce invece il gol rossonero: “il calcio è così”, sembra quasi scrollare le spalle, consapevole che spesso i dettagli sfuggono a ogni previsione.

tuttomercatoweb.com

Nella sua analisi c’è spazio anche per uno sguardo al futuro immediato. All’orizzonte c’è la sfida con il Siracusa, definita “molto importante” contro una squadra organizzata e capace di giocare bene. La settimana è corta, le energie sono limitate e i carichi recenti si fanno sentire: servirà preparare il match con attenzione, puntando su concentrazione e gestione delle forze. In parallelo, Barilari volge lo sguardo al mercato di gennaio, che dovrà portare rinforzi mirati in grado di alzare il livello complessivo della rosa, pur in un contesto non semplice da vendere ai potenziali nuovi innesti.

tuttomercatoweb.com

Il finale è tutto dedicato alla piazza. L’allenatore sente di dover parlare direttamente ai tifosi, consapevole del clima che si respira attorno alla squadra: protesta, disillusione, stanchezza. Barilari, però, rimarca di non essere “un nemico”, ma un professionista che a Foggia si gioca molto, se non tutto, della propria carriera, e che vede nel gruppo una squadra che, al netto dei limiti, sta dando ciò che ha. Da qui l’appello allo Zaccheria: uno stadio più pieno, sostiene, sarebbe in grado di pesare anche sulle decisioni e sui momenti chiave delle partite. L’aiuto dei tifosi, in questa fase, può diventare il valore aggiunto per trasformare una vittoria sul Cosenza in un vero punto di ripartenza.

DA un articolo di tuttomercatoweb.com