Quanti anni di stipendio servono per comprare casa? La risposta arriva dall’ultima analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che per il primo semestre 2025 stima in 6,8 annualità il tempo necessario per acquistare un appartamento di 85 mq nelle grandi città italiane.

Il quadro, però, cambia radicalmente a seconda del capoluogo considerato. Milano resta la città meno accessibile: qui servono 12,9 anni di stipendio per comprare un’abitazione, complice un prezzo medio di 4.466 euro al metro quadro, il più alto d’Italia. Seguono Roma con 9,2 annualità e Firenze con 9,1.

All’estremo opposto della classifica ci sono Palermo e Genova, dove il numero di stipendi necessari scende rispettivamente a 3,4 e 3,5, grazie a prezzi medi attorno ai 1.200 euro al metro quadro.

Il confronto storico aiuta a capire quanto è cambiato l’accesso alla casa. Sempre secondo Tecnocasa, il picco si è registrato nel 2007, quando per acquistare un immobile nelle grandi città servivano poco più di 10 annualità di reddito. In quell’anno Roma guidava la classifica con 14,8 annualità, davanti a Milano con 14. La capitale è rimasta la città più costosa fino al 2019, quando è stata superata dal capoluogo lombardo. Oggi la media nazionale si è abbassata, ma in contesti metropolitani come Milano l’acquisto della prima casa continua a rappresentare un traguardo a lungo termine.

Foggia: prezzi più bassi, ma stipendi sotto la media

Se dalle grandi città ci spostiamo in Capitanata, lo scenario cambia. Foggia non rientra nello studio Tecnocasa sulle “grandi città”, ma le quote del mercato residenziale aiutano a capire quale sia l’ordine di grandezza.

Secondo i principali osservatori immobiliari, a Foggia i prezzi di vendita degli appartamenti oscillano mediamente tra i 1.000 e i 1.400 euro al metro quadro, a seconda delle zone: si va dai valori più contenuti delle aree periferiche e popolari a quelli più alti per Macchia Gialla, Fiera e le vie centrali.

Per un appartamento “tipo” di 85 mq questo si traduce in un esborso compreso, in media, tra 85 e 120 mila euro.

Se confrontiamo questi valori con uno stipendio medio annuo nazionale di circa 27 mila euro lordi — dato Istat per il 2023 — possiamo stimare, con tutte le cautele del caso e tenendo conto che al Sud i redditi sono più bassi, che per comprare casa a Foggia servano all’incirca tra 4 e 5 annualità di stipendio.

Si tratta quindi di un mercato più accessibile rispetto alle grandi città del Nord, ma dove l’incidenza dell’acquisto sulla vita economica delle famiglie resta comunque importante, anche a causa di salari più bassi rispetto alla media italiana. FONTE Istat

Manfredonia: mercato più dinamico, prezzi più alti

A Manfredonia il quadro è leggermente diverso. Qui le quotazioni medie per gli appartamenti in vendita si collocano su livelli più elevati rispetto al capoluogo: tra 1.400 e 1.650 euro al metro quadro, con picchi oltre i 2.000 euro/mq nelle zone più centrali e sul waterfront (Corso Manfredi, Corso Roma, Lungomare).

Anche in questo caso, per un immobile di 85 mq il conto può oscillare indicativamente tra 120 e 140 mila euro, in base a posizione e stato dell’abitazione.

Applicando lo stesso ragionamento sullo stipendio medio, l’ordine di grandezza a Manfredonia è di circa 5–6 annualità di reddito. Una soglia più alta rispetto a Foggia, spinta dalla domanda legata alla vicinanza al mare, alle seconde case e alla maggiore appetibilità turistica della città.

Casa più “vicina”, ma non per tutti

Il confronto con le grandi città del Nord mostra come in Capitanata l’acquisto dell’abitazione principale sia più alla portata in termini di rapporto prezzo/reddito. Ma l’altra faccia della medaglia è rappresentata da redditi medi più bassi e da una maggiore precarietà lavorativa, che possono rendere più complicato ottenere un mutuo o sostenere una rata stabile nel tempo.

In altre parole, se Milano resta lontanissima — con quasi 13 anni di stipendio per una casa — a Foggia e Manfredonia il mattone è “meno caro”, ma non per questo alla portata di tutti.

BOX – Mutui 2025 a Foggia e Manfredonia

Il contesto dei mutui nel 2025 è più favorevole rispetto ai picchi degli ultimi anni.

Secondo le principali piattaforme di comparazione, ad aprile 2025 il TAEG medio di un mutuo a tasso fisso tra 20 e 30 anni oscilla indicativamente tra il 2,35% e il 4,09% , mentre per i mutui a tasso variabile siamo in una forchetta più ampia, tra il 3,46% e il 5,95% . MutuiOnline

Nelle grandi città italiane, oltre il 90% delle nuove richieste si orienta oggi sul tasso fisso, segno che famiglie e giovani coppie privilegiano la stabilità della rata rispetto alla possibilità di risparmiare qualcosa con il variabile. Per Foggia e Manfredonia le condizioni proposte dagli istituti di credito sono in linea con il resto d’Italia, con piccole differenze tra banca e banca. I fattori decisivi restano:

Quota di anticipo : più è alto il capitale proprio (almeno il 20–30% del prezzo di acquisto), più è facile ottenere buone condizioni.

Stabilità del reddito : contratti a tempo indeterminato o redditi familiari cumulati migliorano l’accesso al credito.

Durata del mutuo: allungare la durata (25–30 anni) riduce la rata ma aumenta il costo totale degli interessi.

Prima di firmare, è consigliabile confrontare almeno 3 preventivi di banche diverse e verificare con attenzione TAEG, spese accessorie e costi di estinzione anticipata.