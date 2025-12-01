Edizione n° 5902

Home // Prima pagina // Caso Pifferi bis, assolte l’avvocata e le psicologhe. “Nessun piano per fingere il ritardo mentale”

"NO MANIPOLAZIONE" Caso Pifferi bis, assolte l’avvocata e le psicologhe. “Nessun piano per fingere il ritardo mentale”

Per morte piccola Diana madre è già stata condannata a 24 anni

Caso Pifferi bis, assolte l'avvocata e le psicologhe

CASO PIFFERI BIS - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Prima pagina //

E’ stata assolta l’avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi e imputata nel filone su ipotesi di falso e favoreggiamento.

Lo ha deciso il gup di Milano Roberto Crepaldi, che ha assolto anche tre ex psicologhe di San Vittore e lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini.

La tranche bis sul caso dell’omicidio della piccola Diana, lasciata in casa sola per sei giorni nel 2022 e per il quale la madre è stata condannata a 24 anni in appello, vedeva al centro, per l’accusa, una presunta attività di “manipolazione” per aiutare Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado e un ipotizzato tentativo di indirizzare l’esito dell’accertamento verso un “vizio parziale di mente”.

Lo riporta l’ANSA

