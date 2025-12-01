BARI – Si chiude con una lunga serie di condanne il troncone di processo abbreviato nato dall’operazione antidroga “Sed”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e condotta dalla Dia di Foggia, che il 23 settembre 2024 aveva portato all’esecuzione di 12 misure cautelari e al sequestro di beni per oltre 800mila euro.

Nell’aula “P” del Palazzo di Giustizia del capoluogo pugliese, il 1° dicembre 2025 il Gup Antonella Cafagna ha letto il dispositivo di sentenza nei confronti di 17 imputati, accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati in materia di droga, con pene che vanno da 2 anni e 8 mesi fino a 18 anni di reclusione, oltre a multe e pesanti sanzioni accessorie.

Dal blitz “Sed” agli arresti del 2 ottobre 2024

L’odierna sentenza affonda le radici nel vasto procedimento scaturito dall’operazione “Sed” – denominazione che secondo l’accusa indicava in codice la cocaina – che avrebbe documentato una rete in grado di movimentare oltre 20 chili di cocaina purissima, per un giro d’affari stimato in oltre 3,5 milioni di euro tra Foggia, la Bat, l’Abruzzo e il Molise.

Dopo il primo blitz del 23 settembre 2024, l’inchiesta ha conosciuto una nuova accelerazione il 2 ottobre dello stesso anno, quando, all’esito degli interrogatori preventivi – introdotti dalla nuova normativa del 2024 – il Gip di Bari ha disposto ulteriori 9 misure cautelari tra carcere e domiciliari e 6 obblighi di dimora. Le indagini hanno tracciato un quadro ritenuto dagli inquirenti particolarmente solido, con ruoli definiti all’interno di un’organizzazione dedita allo smercio di ingenti quantitativi di droga.

Le richieste della Dda e il processo in abbreviato

Nel 2025 il fascicolo è approdato davanti al Gup per il giudizio abbreviato, che ha garantito agli imputati lo sconto di un terzo della pena. L’8 luglio 2025 la Direzione distrettuale antimafia ha avanzato richieste di condanna molto pesanti, arrivando a proporre pene fino a 20 anni per Leonardo Bruno e chiedendo condanne consistenti per numerosi imputati.

Il quadro accusatorio poggiava su intercettazioni, sequestri di droga, flussi di denaro e collegamenti con ulteriori attività di narcotraffico. Su questa base probatoria si è sviluppata la valutazione del giudice, che ha in parte accolto le richieste dell’accusa, ridimensionandone altre attraverso l’esclusione di specifiche aggravanti.

Le condanne più pesanti

Tra le condanne di maggior rilievo spicca quella di Leonardo Bruno, ritenuto figura apicale dell’organizzazione: 18 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, e dei capi 181 e 187. Il fatto più grave è stato individuato nel capo 48 dell’imputazione.

Dura anche la condanna di altri imputati:

Daniele Delli Carri : 15 anni e 10 mesi

Vincenzo Cupo : 11 anni e 4 mesi

Vincenzo Piccirilli : 9 anni e 10 mesi

Giacomo Mastrapasqua : 8 anni

Giovanni Sinesi: 8 anni

Per tutti sono state escluse alcune aggravanti ed è stata applicata la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato.

Un secondo gruppo di condanne

Tra i 4 e i 6 anni le pene per altri imputati:

Ciro Albanese e Vincenzo Colucci : 4 anni e 8 mesi + 20mila euro di multa

Andrea Delli Carri : 5 anni + 22mila euro

Marianna Bruno: 6 anni + 22mila euro (escluso il capo 48)

Le pene più contenute

Carlo Iaconeta : 4 anni e 6 mesi + 16mila euro

Francesco Racano : 4 anni + 14mila euro

Michele Vinciguerra : 3 anni e 4 mesi + 16mila euro

Tommaso Pizzella : 2 anni e 8 mesi + 12mila euro

Giacomo Vecera : 2 anni e 8 mesi + 12mila euro

Oto Raffa: 5 anni e 10 mesi + 22mila euro

Tutte le pene sono già ridotte per via del rito abbreviato.

Il Gup ha disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per: Quirino Barbetti, Marianna Bruno, Leonardo Bruno, Vincenzo Cupo, Andrea e Daniele Delli Carri, Giovanni Sinesi, Giacomo Mastrapasqua, Vincenzo Piccirilli e Oto Raffa.

Cinque anni di interdizione per: Albanese, Colucci, Iaconeta, Racano e Vinciguerra. Per Leonardo Bruno, Daniele Delli Carri e Vincenzo Cupo è stata applicata anche la libertà vigilata per tre anni dopo la pena.

Sul fronte patrimoniale è stata disposta la confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato, nonché la confisca del denaro collegato a Quirino Barbetti e Oto Raffa. Restituiti invece: immobili a Quirino e Luigi Barbetti, autovettura a Giovanni Sinesi, ulteriori beni riferiti a Oto Raffa.

Assoluzioni e misure revocate

Assolti “per non aver commesso il fatto” dal capo 48: Marianna Bruno, Francesco Racano, Oto Raffa, Giovanni Sinesi.

Assolti completamente: Cosma Dell’Olio (capo 136) e Lucio Luciani (capo 227).

Per entrambi è stata dichiarata l’inefficacia delle misure cautelari ancora in corso.

Assolto anche Leonardo Bruno dai capi 181 e 187 perché “il fatto non sussiste”.

Il giudice ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni, sospendendo nel frattempo i termini massimi della custodia cautelare. Solo con il deposito delle motivazioni si comprenderà pienamente il percorso logico-giuridico che ha condotto alla quantificazione delle pene e all’individuazione dei ruoli all’interno dell’organizzazione.

Resterà ora da verificare se e in quali termini le difese decideranno di impugnare la decisione davanti alla Corte d’Appello.