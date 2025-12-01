Comitato Idonei Regione Puglia: “Certezza sulle graduatorie scomparsa, serve chiarezza immediata”

Il Comitato Idonei Regione Puglia rende noto che persistono gravi incertezze sulla proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici. Secondo quanto dichiarato dal Comitato, a settembre 2025 il Consiglio Regionale aveva approvato un emendamento, a firma del Consigliere Scalera, che prevedeva la proroga di tutte le graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato in Regione, enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale fino al 2026.

Tuttavia, afferma il Comitato, le informazioni provenienti dagli uffici regionali confermano che molte graduatorie, tra cui quelle del concorso per 209 unità di categoria D (DD 1371/2022), sono scadute e non più utilizzabili, creando grande confusione tra gli idonei.

Il Comitato Idonei Regione Puglia sottolinea che è necessario che la politica si assuma la responsabilità di affrontare la questione, appena il nuovo Consiglio Regionale si sarà insediato. In particolare, il Comitato sollecita il Consigliere Francesco Paolicelli a sostenere la causa e a promuovere un dialogo costruttivo con gli uffici competenti.

Il Comitato ricorda inoltre la Legge Regionale 24 del 2023, che prevede come le Agenzie regionali debbano attingere dalle graduatorie della Regione Puglia già approvate, fatte salve le procedure in corso. Secondo il Comitato, questa legge non trova applicazione chiara nei nuovi concorsi di ASSET e ARCA Puglia Centrale, dove alcune figure richieste potrebbero essere assegnate alle graduatorie esistenti.

Il Comitato Idonei Regione Puglia ribadisce l’importanza di mantenere attive le graduatorie, soprattutto per gli scorrimenti previsti dal nuovo PIAO, e rinnova la richiesta di nuove convenzioni con altri enti e di chiarezza sulla proroga delle graduatorie.