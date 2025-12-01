Edizione n° 5901

BALLON D'ESSAI

GRAPHIC NOVEL MANFREDONIA // “Non si chiama amore”. Graphic novel come un “laboratorio di consapevolezza” contro la violenza di genere
29 Novembre 2025 - ore  21:24

CALEMBOUR

RITARDO FATALE // Ambulanza in ritardo di mezz’ora: 57enne muore tra le braccia del figlio
30 Novembre 2025 - ore  10:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Comitato Idonei Regione Puglia: “Certezza sulle graduatorie scomparsa, serve chiarezza immediata”

GRADUATORIE Comitato Idonei Regione Puglia: “Certezza sulle graduatorie scomparsa, serve chiarezza immediata”

A settembre 2025 il Consiglio Regionale aveva approvato un emendamento che prevedeva la proroga di tutte le graduatorie

Comitato Idonei Regione Puglia: “Certezza sulle graduatorie scomparsa, serve chiarezza immediata”

Concorso - Fonte image operatoresociosanitario.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

Il Comitato Idonei Regione Puglia rende noto che persistono gravi incertezze sulla proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici. Secondo quanto dichiarato dal Comitato, a settembre 2025 il Consiglio Regionale aveva approvato un emendamento, a firma del Consigliere Scalera, che prevedeva la proroga di tutte le graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato in Regione, enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale fino al 2026.

Tuttavia, afferma il Comitato, le informazioni provenienti dagli uffici regionali confermano che molte graduatorie, tra cui quelle del concorso per 209 unità di categoria D (DD 1371/2022), sono scadute e non più utilizzabili, creando grande confusione tra gli idonei.

Il Comitato Idonei Regione Puglia sottolinea che è necessario che la politica si assuma la responsabilità di affrontare la questione, appena il nuovo Consiglio Regionale si sarà insediato. In particolare, il Comitato sollecita il Consigliere Francesco Paolicelli a sostenere la causa e a promuovere un dialogo costruttivo con gli uffici competenti.

Il Comitato ricorda inoltre la Legge Regionale 24 del 2023, che prevede come le Agenzie regionali debbano attingere dalle graduatorie della Regione Puglia già approvate, fatte salve le procedure in corso. Secondo il Comitato, questa legge non trova applicazione chiara nei nuovi concorsi di ASSET e ARCA Puglia Centrale, dove alcune figure richieste potrebbero essere assegnate alle graduatorie esistenti.

Il Comitato Idonei Regione Puglia ribadisce l’importanza di mantenere attive le graduatorie, soprattutto per gli scorrimenti previsti dal nuovo PIAO, e rinnova la richiesta di nuove convenzioni con altri enti e di chiarezza sulla proroga delle graduatorie.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO