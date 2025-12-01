Comune Manfredonia. Ecco gli indirizzi sul contratto integrativo dei dirigenti

Per il 2025 la giunta di Manfredonia definisce gli indirizzi alla delegazione di parte datoriale in vista del nuovo contratto collettivo integrativo della dirigenza, limitatamente alla parte economica. Il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato ammonta a 247.248,31 euro: una quota di 178.275,01 è già vincolata al trattamento di posizione delle sei dirigenze previste, mentre almeno il 15 per cento – 37.087,25 euro – è riservato alla retribuzione di risultato.

L’esecutivo chiede di valorizzare proprio questa componente variabile, con particolare attenzione agli incarichi ad interim caratterizzati da maggiori carichi di lavoro e responsabilità, nel rispetto dei principi di differenziazione della premialità fissati dal contratto nazionale. La delibera sarà trasmessa a dirigenti, collegio dei revisori, Nucleo interno di valutazione e organizzazioni sindacali e viene dichiarata immediatamente eseguibile per accelerare il confronto.

A cura di Michele Solatia.