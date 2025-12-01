Edizione n° 5901

29 Novembre 2025 - ore  21:24

30 Novembre 2025 - ore  10:49

Comune Manfredonia. Nuova Elevata Qualificazione per il servizio CED

SERVIZIO Comune Manfredonia. Nuova Elevata Qualificazione per il servizio CED

Istituita per rafforzare la gestione del centro elaborazione dati e presidiare attività ritenute trasversali e strategiche

Comune Manfredonia. Nuova Elevata Qualificazione per il servizio CED

La Marca e la giunta comunale

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

La giunta comunale istituisce una nuova Elevata Qualificazione nello staff I, denominata “Servizio C.E.D.”, per rafforzare la gestione del centro elaborazione dati e presidiare attività ritenute trasversali e strategiche, anche in relazione ai progetti finanziati con risorse Pnrr. La posizione avrà durata triennale, fino al 31 dicembre 2027, salvo incarichi di durata inferiore stabiliti dal dirigente competente.

Per il trattamento economico vengono stanziati 6.888,40 euro di retribuzione di posizione e 1.215,60 euro di retribuzione di risultato, cui si sommano 1.928,75 euro di oneri previdenziali e 688,84 euro di Irap, con copertura garantita per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

L’atto prevede inoltre l’indirizzo a Risorse umane e Bilancio per reperire, dal 2026, ulteriori fondi destinati a nuove posizioni di Elevata Qualificazione.

A cura di Michele Solatia.

LASCIA UN COMMENTO