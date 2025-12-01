Napoli, 1 dicembre 2025 – Una campagna di trasformazione lunga e complessa, un export condizionato dalla vicenda dei dazi USA e un contesto competitivo internazionale sempre più affollato: sono questi gli elementi che mettono sotto pressione la filiera italiana del pomodoro da industria. Lo ha evidenziato l’Assemblea Pubblica di ANICAV, svoltasi a Napoli nel corso della tredicesima edizione de Il Filo Rosso del Pomodoro, che ha riunito istituzioni, aziende di trasformazione, mondo agricolo e operatori del packaging.

L’incontro ha preso le mosse dallo studio realizzato da The European House – Ambrosetti, dal titolo “Disegnare il futuro: sfide e opportunità per la filiera del pomodoro”, e dagli interventi del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha definito il comparto un “pilastro dell’agroalimentare italiano”.

Produzione 2025: Italia seconda al mondo, ma sotto il programmato

La campagna 2025 si è chiusa con 5,8 milioni di tonnellate di pomodoro trasformato, un dato leggermente superiore al 2024 ma comunque inferiore del 10% rispetto alle previsioni.

L’Italia torna così al secondo posto nella classifica mondiale dei trasformatori, dietro gli Stati Uniti e davanti alla Cina, che ha ridotto drasticamente la produzione in seguito alle difficoltà nel mantenere le quote di mercato estere.

Il nostro Paese rappresenta: 14,4% della produzione mondiale, 53,8% del trasformato europeo, il primo produttore ed esportatore di derivati destinati al consumo diretto.

Dopo un 2024 in crescita (export +6,5% in volume e +3,8% in valore), il primo semestre 2025 segna una brusca inversione di tendenza: –3,6% in volume, –10,7% in valore.

La causa principale è individuata nell’aumento dei dazi statunitensi: dal 2024 la tassazione è salita dal 6–12% a un’unica aliquota del 15% su tutti i prodotti, generando incertezza e perdita di competitività.

L’Europa resta comunque il mercato principale, con la Germania in testa. Quote significative provengono anche da Regno Unito, Stati Uniti, Giappone e Australia.

Nel canale retail, nel primo semestre 2025 i consumi risultano sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente: –0,4% in volume e –0,5% in valore.

La passata di pomodoro si conferma il prodotto più venduto con il 63,4% del mercato, seguita da:

Polpa (20,4%)

Pelati (10,9%)

Pomodorini (3,8%)

Concentrato (1,7%)

Il canale Ho.re.ca., che rappresenta il 67% del consumo totale di derivati in Italia (circa 2,1 milioni di tonnellate), rimane stabile.

Nel suo intervento, il presidente Marco Serafini ha ribadito il valore del Made in Italy ma ha lanciato un monito sull’ingresso di nuovi paesi produttori: “Il primato qualitativo resta solido, ma dobbiamo vigilare sull’arrivo sul mercato di produttori che puntano esclusivamente sul prezzo. Nel lungo periodo ciò potrebbe erodere le nostre quote, soprattutto considerando la forte vocazione all’export del comparto.”

Serafini ha poi indicato le priorità per recuperare competitività:

Efficienza nella gestione delle risorse idriche , tema su cui il Masaf ha annunciato nuovi interventi.

Limitazioni UE su agrofarmaci e fertilizzanti , che abbassano le rese rispetto a Paesi privi di tali restrizioni.

Impatto del sistema ETS, che impone standard sulle emissioni non adeguati alla stagionalità del settore.

Uno dei punti centrali, ha spiegato il direttore generale Giovanni De Angelis, riguarda la governance: “È necessario un dialogo più costruttivo tra agricoltori e industria. L’interprofessione resta un riferimento, ma va ripensata nel perimetro delle competenze e nel modello operativo, soprattutto nel bacino Centro-Sud.”

Gli accordi quadro continuano a rappresentare l’unico strumento realmente efficace per programmare la produzione e contrastare:

il calo delle rese agricole,

l’aumento dei costi produttivi.