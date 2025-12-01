La Segreteria provinciale della Confederazione CUB di Foggia, guidata da Michele Vaira, esprime “grande soddisfazione” per il progetto che prevede l’acquisizione delle quote di partecipazione da parte degli Ospedali Riuniti di Foggia, finalizzato all’ingresso nella società in house Sanità Service. Una scelta che, secondo il sindacato, avrà una ricaduta rilevante sull’economia aziendale e sull’organizzazione dei servizi del Policlinico.

Nel Business Plan pluriennale 2026/2030, ricordano dalla CUB, l’operazione viene stimata in un’incidenza positiva pari al 13% sui conti aziendali. Risparmi che, nelle intenzioni, dovrebbero “riverberarsi in maniera positiva su tutti i servizi” erogati alla cittadinanza, rafforzando qualità, continuità e stabilità dell’assistenza.

Uno dei punti centrali sottolineati dalla CUB riguarda l’internalizzazione degli addetti al CUP, del Call Center e degli altri profili che, da anni, lavorano in condizioni spesso precarie pur garantendo il regolare funzionamento delle attività di front office e assistenza all’utenza. La Segreteria provinciale rivendica un impegno “assiduo” sul tema, condotto insieme ad altre sigle sindacali, che avrebbe contribuito a portare a compimento il progetto oggi sul tavolo, progetto che prevede l’assorbimento di tutti gli operatori interessati all’interno della Sanità Service.

Determinante, nella fase precedente, viene definito il ruolo della passata Giunta regionale, che avrebbe dato il proprio assenso all’operazione. Adesso, però, la partita passa alla nuova Amministrazione: il sindacato richiama la necessità di attendere il placet della Giunta da poco insediata, chiamata a esaminare nel dettaglio gli atti e a pronunciarsi in merito, così come il via libera della Corte dei Conti, passaggio imprescindibile per la piena attuazione del piano.

Nel comunicato, la CUB non risparmia critiche a una non meglio precisata sigla sindacale accusata di avere “strumentalizzato” la vicenda per fini elettorali, rivendicando una presunta primogenitura sulla notizia e alimentando, a giudizio della CUB, aspettative immediate e confusionarie tra i lavoratori coinvolti. Un atteggiamento che, sempre secondo la Segreteria provinciale, sarebbe stato seguito da “pressioni inopportune” e da velate minacce di agitazioni sindacali.

La CUB, per contro, rivendica un approccio improntato alla prudenza e alla verificabilità degli atti: consapevole che l’iter fosse subordinato al parere del neo presidente della Regione, della nuova Giunta e della Corte dei Conti, la Segreteria avrebbe scelto di non diffondere la notizia prima che vi fossero condizioni di certezza sull’effettiva attuazione del progetto, per poi informare in maniera puntuale la stampa e i lavoratori.

Guardando ai prossimi passaggi, il sindacato “auspica” che l’iter burocratico, una volta esaminato e definito positivamente, porti alla piena concretizzazione del progetto di ingresso degli Ospedali Riuniti nella Sanità Service e, soprattutto, all’internalizzazione degli operatori, con vantaggi “sicuri” sia per i lavoratori sia per gli utenti dei servizi sanitari del Policlinico di Foggia.

La nota si chiude con un augurio di buon lavoro al neo presidente regionale, definito “uomo di parola”, e con la convinzione che l’attenzione promessa per la crescita della Capitanata troverà riscontro concreto nelle scelte che riguarderanno la sanità foggiana. La CUB assicura infine la propria disponibilità a un confronto “fattivo e collaborativo” e si dice pronta a fornire tutte le informazioni necessarie ai dipendenti interessati dall’operazione, nella prospettiva di un percorso di stabilizzazione e di miglioramento complessivo dei servizi.