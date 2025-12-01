Edizione n° 5901

29 Novembre 2025 - ore  21:24

30 Novembre 2025 - ore  10:49

Home // Cronaca // E' morto Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano

LUTTO E’ morto Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano

L'ex campione aveva 92 anni, capitano della Davis del 1976

ph Ubitennis

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Cronaca // Mi ritorni in mente //

Addio a Nicola Pietrangeli. E’ morto a 92 anni il grande campione icona del tennis italiano: fu capitano della Davis vinta nel 1976. Primo azzurro a vincere uno Slam, nel 1959 il trionfo al Roland Garros.

Nato a Tunisi l’11 settembre 1933, Pietrangeli è stato considerato fra i dieci migliori tennisti del mondo fra il 1957 e il 1964: arrivato al n.3 in classifica, ha vinto due volte lo Slam di Parigi (1959 e 1960), tre i successi al torneo di Monte Carlo e due agli Internazionali d’Italia. In carriera ha conquistato 67 titoli. E’ ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare e in doppio. Nel 1960 e nel 1961 ha raggiunto la finale della manifestazione, mentre da capitano ha guidato l’Italia alla prima storica conquista del trofeo nel 1976 in Cile.

Binaghi: ‘Il primo ad insegnarci cosa vuol dire vincere’

“Il tennis italiano perde il suo simbolo più grande, e io perdo un amico”, comincia così il ricordo su Nicola Pietrangeli di Angelo Binaghi, presidente della FITP. “Nicola non è stato soltanto un campione: è stato il primo a insegnarci cosa volesse dire vincere davvero, dentro e fuori dal campo – ha aggiunto -. È stato il punto di partenza di tutto quello che il nostro tennis è diventato. Con lui abbiamo capito che anche noi potevamo competere con il mondo, che sognare in grande non era più un azzardo”.

E poi ancora: “Quando si parla di Nicola, si pensa subito ai record, alle Coppe Davis, ai titoli e ai trionfi che resteranno per sempre nella nostra storia. Ma la verità è che Nicola era molto di più. Era un modo di essere. Con la sua ironia tagliente, il suo spirito libero, la sua voglia inesauribile di vivere e di scherzare, riusciva a rendere il tennis qualcosa di umano, di vero, di profondamente italiano”.

Lo riporta l’ANSA

