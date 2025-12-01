Shock a Foggia, dove sei cuccioli appena nati e la loro mamma sono stati abbandonati in una scatola di cartone nei pressi della discarica comunale. I volontari del Rifugio Enpa denunciano un gesto definito “vigliacco e sconsiderato”, che ha messo in pericolo la vita degli animali appena venuti al mondo.

“La scena era straziante”, raccontano i volontari. La madre, stanca e spaventata, cercava di proteggere i piccoli indifesi, lasciati senza cibo né riparo. “Non si tratta solo di crudeltà, ma di un vero e proprio reato che ferisce tutta la comunità. Chiediamo a chiunque abbia informazioni di segnalare alle autorità quanto accaduto: i responsabili non possono restare impuniti”, aggiungono.

L’episodio riaccende l’allarme sul maltrattamento e l’abbandono degli animali, sottolineando l’importanza di interventi rapidi da parte delle forze dell’ordine e del sostegno alla rete dei volontari locali.

Lo riporta foggiatoday.it.