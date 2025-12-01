FOGGIA – Sarà il salone di rappresentanza del Palazzo del Governo ad accogliere, il prossimo 5 dicembre, la cerimonia ufficiale di consegna delle Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” a sedici cittadini residenti in provincia di Foggia. L’iniziativa, promossa dalla Prefettura di Foggia – Ufficio territoriale del Governo, darà riconoscimento pubblico a donne e uomini che si sono distinti per l’impegno nelle cariche istituzionali, nel volontariato, nelle attività sociali e filantropiche, oltre che per le brillanti carriere civili e militari.

Le onorificenze, conferite dal Presidente della Repubblica, rappresentano il più alto titolo di benemerenza per chi, nel proprio ambito di vita e di lavoro, ha contribuito alla crescita della comunità e alla tutela dei valori costituzionali. Il conferimento dei diplomi agli insigniti foggiani sarà dunque l’occasione per richiamare il ruolo silenzioso ma fondamentale di tanti cittadini che, lontano dai riflettori, dedicano tempo, energie e competenze al bene comune, alla solidarietà e al servizio delle istituzioni.

La cerimonia si svolgerà alla presenza del Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, che farà gli onori di casa, e delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. Un parterre istituzionale che sottolinea la valenza non solo simbolica, ma anche profondamente civile, di un appuntamento tradizionalmente molto sentito dalla comunità provinciale, in cui lo Stato rende omaggio alle sue “energie migliori” e rinnova il patto di fiducia con i cittadini.

Il programma prevede la lettura dei decreti di concessione e la chiamata, uno ad uno, dei sedici neo-insigniti, che riceveranno il diploma di onorificenza dalle mani del Prefetto. Per ognuno di loro saranno ricordati i meriti che hanno motivato la proposta: anni di servizio nelle amministrazioni pubbliche, attività di volontariato a favore delle fasce più fragili, impegno nel mondo del lavoro, dell’imprenditoria, delle professioni, dell’associazionismo, delle Forze armate e delle Forze di polizia.

In questo quadro, la Prefettura intende valorizzare tanto i percorsi personali quanto il messaggio collettivo racchiuso nelle onorificenze: il riconoscimento che il progresso di una comunità non passa solo attraverso le grandi scelte politiche ed economiche, ma anche attraverso il lavoro quotidiano di chi, con responsabilità e senso del dovere, contribuisce alla coesione sociale, alla legalità e allo sviluppo del territorio.

La mattinata del 5 dicembre avrà anche un importante momento culturale e artistico. La cerimonia sarà infatti impreziosita dall’accompagnamento musicale curato dai musicisti del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, istituzione che da anni rappresenta un punto di riferimento nazionale per la formazione in campo musicale. Le esecuzioni dal vivo faranno da cornice alla consegna dei diplomi, sottolineando il carattere solenne ma al tempo stesso partecipato dell’evento.

Per l’occasione, inoltre, le sale di rappresentanza al primo piano del Palazzo del Governo ospiteranno una mostra delle opere del maestro Luigi Valeno, in arte René, pittore lucerino noto a livello nazionale anche per il suo lavoro grafico legato alle istituzioni. L’artista è autore del Calendario storico dell’Arma dei Carabinieri per il 2026, prodotto editoriale di grande tradizione e prestigio, che ogni anno racconta storia e valori dell’Arma attraverso il linguaggio delle immagini. L’esposizione consentirà agli ospiti di ammirare da vicino alcuni lavori recenti di René, creando un dialogo ideale tra l’arte contemporanea e i simboli della Repubblica.

La scelta di affiancare alla cerimonia ufficiale momenti musicali e un percorso espositivo risponde alla volontà della Prefettura di aprire sempre di più il Palazzo del Governo alla città, trasformandolo – almeno nelle occasioni solenni – in un luogo di incontro tra istituzioni, cittadini e mondo della cultura. La consegna delle onorificenze diventa così non solo un evento formale, ma una giornata di festa civile, in cui Foggia e la sua provincia si riconoscono nei valori di solidarietà, impegno e responsabilità che la Repubblica premia.

L’appuntamento del 5 dicembre sarà quindi un momento di forte valorizzazione del territorio: la presenza degli insigniti, insieme ai loro familiari, alle autorità e ai rappresentanti delle realtà sociali e associative, offrirà l’immagine di una comunità viva, capace di esprimere eccellenze in molti campi e di tradurre, nella vita quotidiana, i principi di lavoro, onestà e servizio sanciti dalla Costituzione.

Con questo nuovo conferimento delle Onorificenze al Merito, la Prefettura di Foggia rinnova il proprio ruolo di presidio dello Stato sul territorio, sottolineando come il riconoscimento alle virtù civiche non sia un semplice atto formale, ma un invito rivolto a tutti i cittadini a sentirsi parte attiva della comunità nazionale.